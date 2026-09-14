Une chienne coincée dans des barbelés est libérée par les pompiers avec l’aide de sa propriétaire

Coincée dans une clôture en barbelés, une chienne appelée Twiggy a vécu un moment particulièrement angoissant. L’intervention des pompiers lui a finalement permis de retrouver sa liberté et sa famille, sacans blessure grave.

La famille d'une chienne s'étant retrouvée prise au piège dans du fil barbelé a dû faire appel aux pompiers pour lui porter secours. Fort heureusement, leur intervention, qui s'annonçait complexe et délicate, s'est soldée par un succès, rapportait la BBC .

La chienne en question répond au nom de Twiggy. Elle était en bien mauvaise posture, s'étant coincée dans une clôture en barbelés dans une zone humide appelée The Fen à Fenstanton dans le Cambridgeshire (Angleterre).

Alertés, le service d'incendie et de secours du Cambridgeshire (Cambridgeshire Fire and Rescue Service) a dépêché une équipe sur les lieux, celle basée à la caserne de Chatteris. D'après leur chef Rob Edwards, la chienne était agitée et en grande détresse.

Saine et sauve

« Avec l’aide de sa propriétaire, nous avons essayé de calmer Twiggy et soigneusement coupé le fil barbelé qui l’entourait, puis nous l’avons transportée jusqu’au véhicule de sa maîtresse », raconte-t-il sur le site des pompiers du Cambridgeshire .



Cambridgeshire Fire and Rescue Service

« Heureusement, elle n’a pas subi de blessure grave, mais par précaution, elle a dû être emmenée chez le vétérinaire », poursuit Rob Edwards.

Tout est donc rentré dans l'ordre pour Twiggy et sa propriétaires qui « étaient très reconnaissantes, en particulier envers notre centre de contrôle des interventions, qui a pu recueillir rapidement et calmement les informations nécessaires et les transmettre à l’équipe, tout en rassurant la maîtresse en lui indiquant que les secours étaient en route », conclut le chef des pompiers.

Le conseil Woopets : comment réagir si votre chien reste coincé dans un obstacle ?

Que ce soit dans une clôture, un grillage, une branche ou tout autre élément, il est important de ne pas tirer brusquement sur un chien prisonnier. Sous l’effet de la peur, il peut se débattre et aggraver une éventuelle blessure. Voici les bons réflexes à adopter :