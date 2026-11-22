Relayée par The Dodo , l'histoire des Luckey s'est jouée lors d'une halte sur la route d'Atlanta, dans une station-service de Columbus, en Géorgie (Etats-Unis). Le chien qu'ils y ont croisé, et dont personne ne connaissait le maître, a depuis rejoint leur foyer sous le nom de Clark.

Les Luckey revenaient d'un séjour en Floride et s'étaient arrêtés pour une courte pause, le temps d'acheter des couches pour leur bébé. Devant la station, un Pitbull au pelage gris et au poitrail blanc était étendu à même le sol, et sa présence a retenu l'attention d'Alexandra, de Rollins et de leur garçon de 6 ans, Reese.

« Il est venu directement vers nous »

Intrigués, les parents se sont renseignés dans la boutique où, selon Alexandra, on leur a répondu que le chien était là depuis très longtemps et que personne ne savait à qui il appartenait. L'animal, lui, s'est approché sans se faire prier. « Il est venu directement vers nous et s’est montré très amical », a-t-elle poursuivi, toute la famille s'étonnant qu'un chien aussi affectueux n'ait personne pour veiller sur lui.

© owlbunting / Instagram

C'est Reese qui a donné une autre tournure à cette pause. Conquis par le toutou, l'enfant ne s'expliquait pas qu'un maître ait pu s'en séparer de cette façon, et il s'est mis à pleurer. « On ne peut pas simplement laisser cet animal ici », a-t-il lancé à ses parents, d'après son père. Rollins a d'ailleurs décrit un garçon très gentil, capable de faire la différence entre le bien et le mal.

Entre les pleurs de leur fils et la douceur de l'animal, les parents n'ont pas mis longtemps à se décider. « J’adore les chiens, alors je me suis dit : “On le prend, tout simplement” », a expliqué la mère de famille. Le Pitbull a donc quitté Columbus avec eux. « Il était tellement excité », a-t-elle ajouté au sujet de Reese.

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Une réponse venue de Facebook

Une page Facebook consacrée aux animaux perdus a accueilli le portrait du chien, mis en ligne par le couple une fois la famille rentrée à la maison. La réponse est venue d'un membre de cette communauté : à en croire cet internaute, le propriétaire du chien le délaissait depuis longtemps. Pour les Luckey, la question était dès lors tranchée. Le Pitbull de la station-service venait de trouver une famille, et il s'appellerait désormais Clark.

Au moment du récit, Clark vivait chez les Luckey depuis une semaine et demie, et il avait déjà ses habitudes. Il se serrait contre Reese, présenté comme son meilleur ami, grimpait sur les cuisses de Rollins pour s'y asseoir et léchait tour à tour chacun des membres de la famille. Sous le même toit vivait déjà Bunny, l'autre chien du foyer, avec lequel l'entente s'est faite.

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« Notre famille est au complet avec lui »

Cette arrivée imprévue a aussi donné à Alexandra l'occasion de défendre une race qu'elle estime mal jugée : à ses yeux, le Pitbull traîne une mauvaise image qu'il ne mérite pas, lui qui rend l'affection reçue dès lors qu'on le traite bien. « J’ai l’impression que notre famille est au complet avec lui », a-t-elle confié.