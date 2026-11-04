Cette chienne ressemble à l’emoji ogre, puis change d’allure avec une serviette sur la tête (vidéo)

Certains chiens ont une bouille qui parle pour eux… Koda, une chienne croisée, semble en avoir une pour chaque humeur. Dans une vidéo du compte @lifewithkodagirl, ses mimiques ont été associées une à une aux emojis de nos claviers. Alors, laquelle votre préférée ?

On a tous un proche dont les messages se résument à une rafale de petits visages jaunes. Chez Koda, pas besoin de téléphone : tout passe par sa tête et son regard comme en témoigne une vidéo relayée par DogTime. Celle-ci s'ouvre sur la banquette arrière d'une voiture, où la chienne, les yeux grands ouverts, adresse à son humain une tête de pure stupéfaction.

Koda prend ensuite la pose face à l'objectif, avant qu'un montage ne fasse défiler ses expressions, chacune accompagnée de l'emoji qui lui correspond. Dents découvertes, coup d'œil en biais, air blasé à l'heure du bain : la collection a de quoi ravir les spectateurs ! La légende leur demande d'ailleurs de désigner leur mimique favorite, un choix moins simple qu'il n'y paraît !

© @lifewithkodagirl / Instagram

De l'ogre à la crevette

La série commence fort avec l'emoji ogre : babines retroussées, la boule de poils tend même la patte vers la caméra. Changement de décor dehors, avant une randonnée, où sa silhouette voûtée lui a valu l'emoji crevette. Puis, près de son papa, ses grands yeux écarquillés ont évoqué l'emoji au visage rouge, tandis que son large sourire dans l'escalier collait parfaitement à celui aux yeux rieurs.

Toutes ses têtes ne sont pas aussi joyeuses. Lors d'une randonnée sous la pluie, Koda arbore un regard parfaitement neutre, sans la moindre expression. Roulée en boule sur le lit de ses humains, elle devient serpent le temps d'un plan, avant de fixer l'objectif un sourcil relevé, comme si elle avait son mot à dire sur le programme de la journée.

© @lifewithkodagirl / Instagram

Du clown au phoque, la galerie continue

L'emoji clown a aussi eu droit à sa séquence, avec la chienne en train de faire l'andouille à côté de la voiture. Plus tard, installée au pied d'un arbre, elle grimace toutes dents dehors, puis paraît un peu hésitante une fois dans la baignoire. Le meilleur restait à venir : avec une serviette posée sur le crâne, Koda ressemble à s'y méprendre à l'emoji phoque !

Pour clore la collection, le montage enchaîne un visage en colère, puis une version franchement fâchée, agrémentée de ces symboles qui remplacent les gros mots. Avec un tel répertoire, chaque mimique de la chienne a trouvé son petit visage jaune !

Des milliers d'internautes conquis

Les internautes ont salué avec amusement le côté photogénique de Koda, ses regards en coin et ses petits sourires, et le montage a fini par cumuler plus de 86 000 mentions "j'aime". Entre balade, trajet en voiture et heure du bain, c'est son museau qui a fait toute la conversation. Et pour ceux qui en redemandent, voici 10 chiens experts en grimaces adorables…