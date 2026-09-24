Cette chienne reste au refuge après l’adoption de ses chiots, mais un duo l’emmène au parc (vidéo)

Après une journée riche en courses et en câlins, Bonsai a retrouvé son box avec un peu plus de sérénité. A 3 ans, cette chienne affectueuse et sociable attend désormais la famille qui lui permettra, elle aussi, de quitter définitivement le refuge.

Eric et Joey, alias « eric.and.joey » sur Instagram et TikTok notamment, mettent leur notoriété sur les réseaux sociaux au services des animaux en difficulté, en particulier les chiens de refuges qui ont du mal à trouver des adoptants.

Le duo était notamment venu en aide à Tom, un Beagle sauvé d'une situation d'accumulation excessive, ou encore de Mummy, une chienne American Staffordshire Terrier atteinte de surdité.

Eric et Joey se sont récemment rendus au refuge Tails Together, qui collabore avec le service de soin et de contrôle des animaux de Chicago (Chicago Animal Care and Control) dans l'Etat de l'Illinois (Etats-Unis).

Ils ont demandé à rencontrer un pensionnaire parmi ceux qui débordent d'énergie et que personne ne veut adopter pour lui offrir une journée d'évasion. Les bénévoles leur ont alors présenté une chienne répondant au nom de Bonsai.



@eric.and.joey / TikTok

Il s'agit d'une maman dont tous les chiots avaient été adoptés. Elle attend de connaître le même sort, mais son séjour au refuge se prolonge.

Auparavant, Bonsai était vraisemblablement utilisée pour la reproduction avant d'être abandonnée.

Le rêve d'un nouveau départ pour Bonsai

Eric et Joey l'ont emmenée au parc où elle les a entraînés dans une course en laisse endiablée. L'infatigable chienne de 3 ans s'est ensuite accordée un bref moment de répit, en a profité pour se désaltérer et déguster quelques friandises, avant d'effectuer une promenade un peu plus tranquille dans le quartier.



@eric.and.joey / TikTok

Cette petite virée a fait énormément de bien à Bonsai, qui est rentrée au refuge en s'étant bien dépensée.

Eric et Joey, ainsi que l'équipe de Tails Together espèrent la voir rejoindre la famille errante qu'elle mérite. Ils précisent qu'elle est très bien éduquée, vaccinée, stérilisée, et qu'elle s'entend avec ses congénères et les humains de tout âge.

Voici la vidéo de son escapade, postée sur le compte TikTok « @eric.and.joey » et relayée par PetHelpful :