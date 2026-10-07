Mordu à l’oreille par un suspect armé, ce chien policier aide les agents à l’arrêter malgré sa blessure
Mordu à l’oreille par un suspect armé lors d’une intervention du SWAT, Wouter a malgré tout contribué à son arrestation. Blessé mais hors de danger, le chien policier se remet aujourd’hui de cette opération mouvementée et devrait bientôt retrouver ses missions aux côtés de son maître-chien.
Wouter, un magnifique chien au pelage entièrement noir, fait partie de l'unité cynophile de la police de Redondo Beach, ville balnéaire située au sud-ouest de Los Angeles en Californie (Etats-Unis). Il a récemment souffert d'une blessure en prenant part à une intervention particulièrement périlleuse, mais il s'en remet parfaitement et devrait bientôt reprendre du service après une période de convalescence et de repos.
Redondo Beach Police Department / Facebook
L'incident a été rapporté par la police de Redondo Beach sur sa page Facebook le 23 septembre 2026.
Lors de l'opération en question, Wouter et son maître-chien Adam Cook avaient été mobilisés aux côtés d'une équipe du SWAT dans le quartier de Wilmington, à Los Angeles. La mission consistait à procéder à l'interpellation d'un dangereux criminel recherché.
L'individu s'était retranché à l'intérieur d'une résidence. Il était armé et refusait catégoriquement de se rendre aux autorités.
« Qu’il profite de toutes les caresses et de toutes les friandises qu’il mérite ! »
L'ordre a été donné de mener l'assaut. Le chien policier a été envoyé avec les agents du SWAT. Se retrouvant au contact du suspect, il a été mordu à l'oreille droite par ce dernier. Malgré la douleur et le petit morceau d'oreille perdu, le courageux canidé ne s'est pas laissé intimider et a mené son intervention jusqu'au bout. Grâce à sa précieuse contribution, les forces de l'ordre sont parvenues à arrêter le forcené en toute sécurité.
Dès la fin de l'intervention, Wouter a été transporté en clinique vétérinaire, où il a été examiné et soigné. Il se repose actuellement, en attendant d'être prêt à reprendre le travail.
« On souhaite à notre brave garçon un prompt rétablissement, et qu’il profite de toutes les caresses et de toutes les friandises qu’il mérite ! » peut-on lire sur la page Facebook de la police de Redondo Beach.
Le conseil Woopets : que faire si un chien est mordu à l’oreille ?
Une morsure peut sembler superficielle, mais les plaies à l’oreille nécessitent une surveillance attentive, notamment en raison du risque d’infection. Dans ce genre de situation, il est fortement recommandé de :
- Faire examiner la plaie par un vétérinaire, même si elle paraît peu profonde : les morsures peuvent avoir des lésions plus importantes sous la peau.
- Ne pas appliquer de produit désinfectant destiné aux humains sans conseil vétérinaire.
- Guetter l’éventuelle apparition d’un gonflement, d’une rougeur, d’un écoulement, d’une mauvaise odeur ou d’une douleur accrue, qui peuvent signaler une complication.
- En cas de saignement, maintenir une compresse propre sur la plaie avec une pression douce et continue en attendant la prise en charge.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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