Mordu à l’oreille par un suspect armé, ce chien policier aide les agents à l’arrêter malgré sa blessure

Mordu à l’oreille par un suspect armé lors d’une intervention du SWAT, Wouter a malgré tout contribué à son arrestation. Blessé mais hors de danger, le chien policier se remet aujourd’hui de cette opération mouvementée et devrait bientôt retrouver ses missions aux côtés de son maître-chien.

Wouter, un magnifique chien au pelage entièrement noir, fait partie de l'unité cynophile de la police de Redondo Beach, ville balnéaire située au sud-ouest de Los Angeles en Californie (Etats-Unis). Il a récemment souffert d'une blessure en prenant part à une intervention particulièrement périlleuse, mais il s'en remet parfaitement et devrait bientôt reprendre du service après une période de convalescence et de repos.



Redondo Beach Police Department / Facebook

L'incident a été rapporté par la police de Redondo Beach sur sa page Facebook le 23 septembre 2026.

Lors de l'opération en question, Wouter et son maître-chien Adam Cook avaient été mobilisés aux côtés d'une équipe du SWAT dans le quartier de Wilmington, à Los Angeles. La mission consistait à procéder à l'interpellation d'un dangereux criminel recherché.

L'individu s'était retranché à l'intérieur d'une résidence. Il était armé et refusait catégoriquement de se rendre aux autorités.

« Qu’il profite de toutes les caresses et de toutes les friandises qu’il mérite ! »

L'ordre a été donné de mener l'assaut. Le chien policier a été envoyé avec les agents du SWAT. Se retrouvant au contact du suspect, il a été mordu à l'oreille droite par ce dernier. Malgré la douleur et le petit morceau d'oreille perdu, le courageux canidé ne s'est pas laissé intimider et a mené son intervention jusqu'au bout. Grâce à sa précieuse contribution, les forces de l'ordre sont parvenues à arrêter le forcené en toute sécurité.

Dès la fin de l'intervention, Wouter a été transporté en clinique vétérinaire, où il a été examiné et soigné. Il se repose actuellement, en attendant d'être prêt à reprendre le travail.

« On souhaite à notre brave garçon un prompt rétablissement, et qu’il profite de toutes les caresses et de toutes les friandises qu’il mérite ! » peut-on lire sur la page Facebook de la police de Redondo Beach.

Le conseil Woopets : que faire si un chien est mordu à l’oreille ?

Une morsure peut sembler superficielle, mais les plaies à l’oreille nécessitent une surveillance attentive, notamment en raison du risque d’infection. Dans ce genre de situation, il est fortement recommandé de :