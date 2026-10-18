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« C'est un énorme mystère » : disparu depuis 14 jours, ce chien est localisé à plus de 1 600 km de sa maison


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Emotion
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Rio, un Berger Australien de 10 ans coutumier des escapades, n'est pas rentré chez Melissa Burris, près de Tulsa dans le nord-est de l'Oklahoma (Etats-Unis), le 30 juillet. Le 11 août, alors qu'il manquait depuis près de 2 semaines, c'est un refuge de Greensboro, en Caroline du Nord, à plus de 1 600 kilomètres de là, qui a appelé sa maîtresse : le chien y avait été identifié grâce à sa puce électronique.

Illustration : "« C'est un énorme mystère » : disparu depuis 14 jours, ce chien est localisé à plus de 1 600 km de sa maison"
© ABC7 Los Angeles

Melissa Burris avait adopté Rio l'année précédente, racontait ABC7 Los Angeles. Elle décrit ce Berger Australien comme un as de l'évasion, habitué à s'inviter dans une épicerie voisine ou à partir en vadrouille vers de nouvelles aventures.

Rio sur la banquette arrière d'une voiture
© ABC7 Los Angeles

Le 30 juillet, pourtant, et contrairement aux fois précédentes, le chien n'est pas revenu, même après que sa maîtresse est partie à sa recherche. Elle a alors relayé sa disparition dans toutes les plateformes susceptibles de l'aider dans sa quête désespérée : « J'ai publié dans tous les groupes locaux que j'ai pu trouver pour le chercher, et j'ai simplement continué à faire vivre les recherches ». Jamais, dit-elle, elle n'a renoncé à le retrouver.

Un appel venu de l'autre bout du pays

Le 11 août, l'appel est venu des Guilford County Animal Services, le service animalier du comté de Guilford à Greensboro, en Caroline du Nord, à plus de 1 000 miles (plus de 1 600 km) de sa maison près de Tulsa, dans l'Oklahoma. « Quand j'ai reçu cet appel m'annonçant qu'il avait été retrouvé, j'étais complètement stupéfaite », se souvient-elle.

Jorge Ortega, directeur du refuge, a expliqué qu'un passant avait trouvé le chien et l'avait conduit jusqu'à ses équipes. Celles-ci l'ont passé au lecteur de puce : elle était bien enregistrée, et le travail de détective pour retrouver sa famille a pu commencer. Comment Rio a-t-il pu parcourir une telle distance ? Nul ne le sait pour le moment, et le directeur le reconnaît lui-même : « C'est un énorme mystère de savoir comment Rio a pu aller de l'Oklahoma à Greensboro. »

Rio est enfin de retour à la maison
© ABC7 Los Angeles

Dès qu'elle a su où se trouvait son compagnon, Melissa Burris n'a pas hésité : elle a réservé un billet d'avion et s'est envolée vers la Caroline du Nord. Sur place, elle a récupéré Rio, loué une voiture et repris la route vers l'Oklahoma, un trajet retour de 1 100 miles, soit environ 1 770 km.

« Nous ne saurons probablement jamais ce qu'il a vécu pendant ces 2 semaines »

Ce que le quadrupède a traversé pendant ces 2 semaines, sa maîtresse pense cette question restera définitivement sans réponse : « Nous ne saurons probablement jamais ce qu'il a vécu pendant ces 2 semaines, mais je suis heureuse de revoir les sourires sur son visage ». Depuis son retour, Rio se porte très bien, assure-t-elle, avant d'ajouter : « Il n'a fait que sourire depuis son retour à la maison. »

Rio, langue pendante, posé devant Melissa Burris souriante après leurs retrouvailles
© ABC7 Los Angeles

Pour sa propriétaire comme pour Jorge Ortega, ces retrouvailles improbables montrent l'intérêt de la puce électronique. « Le plus important est d'identifier toujours ses animaux, que ce soit avec un collier et une médaille ou une puce, » a insisté le directeur, qui rappelle que la puce constitue une identification permanente, toujours présente, à une condition : que le fichier sur lequel elle est enregistrée soit à jour.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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