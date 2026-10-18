« C'est un énorme mystère » : disparu depuis 14 jours, ce chien est localisé à plus de 1 600 km de sa maison

Rio, un Berger Australien de 10 ans coutumier des escapades, n'est pas rentré chez Melissa Burris, près de Tulsa dans le nord-est de l'Oklahoma (Etats-Unis), le 30 juillet. Le 11 août, alors qu'il manquait depuis près de 2 semaines, c'est un refuge de Greensboro, en Caroline du Nord, à plus de 1 600 kilomètres de là, qui a appelé sa maîtresse : le chien y avait été identifié grâce à sa puce électronique.

Melissa Burris avait adopté Rio l'année précédente, racontait ABC7 Los Angeles. Elle décrit ce Berger Australien comme un as de l'évasion, habitué à s'inviter dans une épicerie voisine ou à partir en vadrouille vers de nouvelles aventures.

Le 30 juillet, pourtant, et contrairement aux fois précédentes, le chien n'est pas revenu, même après que sa maîtresse est partie à sa recherche. Elle a alors relayé sa disparition dans toutes les plateformes susceptibles de l'aider dans sa quête désespérée : « J'ai publié dans tous les groupes locaux que j'ai pu trouver pour le chercher, et j'ai simplement continué à faire vivre les recherches ». Jamais, dit-elle, elle n'a renoncé à le retrouver.

Un appel venu de l'autre bout du pays

Le 11 août, l'appel est venu des Guilford County Animal Services, le service animalier du comté de Guilford à Greensboro, en Caroline du Nord, à plus de 1 000 miles (plus de 1 600 km) de sa maison près de Tulsa, dans l'Oklahoma. « Quand j'ai reçu cet appel m'annonçant qu'il avait été retrouvé, j'étais complètement stupéfaite », se souvient-elle.

Jorge Ortega, directeur du refuge, a expliqué qu'un passant avait trouvé le chien et l'avait conduit jusqu'à ses équipes. Celles-ci l'ont passé au lecteur de puce : elle était bien enregistrée, et le travail de détective pour retrouver sa famille a pu commencer. Comment Rio a-t-il pu parcourir une telle distance ? Nul ne le sait pour le moment, et le directeur le reconnaît lui-même : « C'est un énorme mystère de savoir comment Rio a pu aller de l'Oklahoma à Greensboro. »

Dès qu'elle a su où se trouvait son compagnon, Melissa Burris n'a pas hésité : elle a réservé un billet d'avion et s'est envolée vers la Caroline du Nord. Sur place, elle a récupéré Rio, loué une voiture et repris la route vers l'Oklahoma, un trajet retour de 1 100 miles, soit environ 1 770 km.

« Nous ne saurons probablement jamais ce qu'il a vécu pendant ces 2 semaines »

Ce que le quadrupède a traversé pendant ces 2 semaines, sa maîtresse pense cette question restera définitivement sans réponse : « Nous ne saurons probablement jamais ce qu'il a vécu pendant ces 2 semaines, mais je suis heureuse de revoir les sourires sur son visage ». Depuis son retour, Rio se porte très bien, assure-t-elle, avant d'ajouter : « Il n'a fait que sourire depuis son retour à la maison. »

Pour sa propriétaire comme pour Jorge Ortega, ces retrouvailles improbables montrent l'intérêt de la puce électronique. « Le plus important est d'identifier toujours ses animaux, que ce soit avec un collier et une médaille ou une puce, » a insisté le directeur, qui rappelle que la puce constitue une identification permanente, toujours présente, à une condition : que le fichier sur lequel elle est enregistrée soit à jour.