Depuis un peu plus d'un mois, Fancy partage le quotidien d'une nouvelle famille en Californie, après un été difficile. Une courte vidéo publiée sur Instagram et relayée par DogTime la montre à minuit, installée sur le canapé, pendant que son maître travaille encore au lieu d'aller dormir.

Le reel a été mis en ligne sur le compte @fancy.the.dawg. On y découvre la chienne tranquillement posée sur le canapé, alors que l'heure approche de minuit et que son maître est toujours à sa tâche. Elle pourrait dormir confortablement, mais elle préfère rester là, à le regarder depuis l'autre bout de la pièce.

Elle ne gémit pas, ne réclame pas de jeu et ne semble avoir besoin de rien. Sa famille a filmé ce petit moment pendant qu'elle restait éveillée, lui tenant compagnie à distance.

Laissée dans une maison par plus de 38°C

3 mois plus tôt, un passant bienveillant l'avait trouvée dans une maison de California City. D'après la légende qui accompagne le reel, sa précédente famille avait déménagé et l'avait laissée sur place, par des températures dépassant les 38 degrés.

La chienne attendait alors des petits. Combien de temps était-elle restée dans cette maison ? Avait-elle de quoi manger et boire ? Ses maîtres actuels l'ignorent.

Après sa découverte, elle a été recueillie par une structure de sauvetage, où elle a passé près de 2 mois. Le 30 août 2026, sa nouvelle famille l'a adoptée et ramenée chez elle. La bio de son compte Instagram décrit aujourd'hui sa vie en 2 mots, venus de l'anglais : « apprendre et guérir ».

Un lien avec son passé, selon sa famille

Le texte incrusté dans la vidéo relie ce passé à la scène du canapé : « Peut-être est-ce pour cela qu'elle ne le laisse jamais seul. ». Ses maîtres écrivent que Fancy ne comprend peut-être ni les échéances ni le travail tardif, mais que, lorsqu'il reste debout, elle demeure près de lui.

La publication a suscité de nombreuses réactions. Un internaute a écrit « Belle âme, aimez-la inconditionnellement s'il vous plaît », tandis qu'un autre a ajouté : « Elle a trouvé son âme sœur et la paix dans sa vie ». Deux commentateurs ont laissé le même message de reconnaissance à la famille.

« Merci de l'avoir accueillie. Merci !!!! »

Désormais, lorsque son maître travaille tard, la chienne reste près de lui, un peu plus d'un mois après son arrivée dans ce nouveau foyer.

Voici la vidéo :



