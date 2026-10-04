Merlin, le lapin abandonné dans la cour d’un magasin, cherche des parrains pour financer ses soins

Ils sont doux, sociables et plutôt faciles à vivre… Alors pourquoi les lapins abandonnés ont-ils autant de mal à trouver une famille ? Cet été, l’association La Petite Tribu (Val d’Oise) en a recueilli plusieurs. Parmi eux, Merlin, un adorable pensionnaire qui ne sera pas proposé à l’adoption, mais qui cherche désormais des parrains. Seriez-vous prêt à lui donner un petit coup de patte ?

Si l’on parle beaucoup des chiens et des chats abandonnés, les NAC (nouveaux animaux de compagnie) ne sont malheureusement pas épargnés. Cet été encore, les associations ont vu affluer les demandes de prise en charge de lapins abandonnés, souvent victimes d’une réalité encore trop méconnue. Pour La Petite Tribu, association de protection animale basée à Montlignon (95), les histoires se ressemblent : des lapins achetés sur un coup de cœur, puis abandonnés lorsque leur quotidien et leurs besoins se révèlent plus exigeants que prévu.

« Nous avons reçu énormément de demandes d’abandon cet été, comme l’année dernière. Nous avons notamment trouvé 3 lapins enfermés dans une caisse en plastique à Montlignon, mais nous avons également récupéré des lapins trouvés dans des jardins ou directement déposés par des particuliers. Des lapins parfaitement sociables, qui n’ont absolument rien de « sauvage ». », nous confie Céline, présidente de La Petite Tribu.

Leur trouver une nouvelle famille n’est pourtant pas toujours simple. Les lapins âgés, malades ou nécessitant des soins particuliers rencontrent encore davantage de difficultés à être adoptés. C’est le cas notamment de Merlin.

« Livré à lui-même en plein été »…

Si son nom évoque un célèbre enchanteur, l’histoire de Merlin, n’a rien de magique... Ce pauvre lapin âgé a en effet été abandonné dans la cour des matériaux d’un magasin Leroy Merlin dans des conditions tragiques.

« Merlin a été livré à lui-même en plein été, sans nourriture adaptée ni protection. Dans ces conditions, ses chances de survie étaient bien minces. Heureusement, une personne au grand cœur l’a découvert et nous a contactés en urgence. », raconte Céline.

© La Petite Tribu

Pris en charge par La Petite Tribu, il a rapidement eu besoin de soins importants, notamment après l’apparition de problèmes dentaires ayant nécessité 2 interventions pour des abcès. Depuis, Merlin reprend doucement des forces dans sa famille d’accueil.

Derrière les soins et les rendez-vous vétérinaires, la boule de poils retrouve aussi les petits plaisirs du quotidien comme explorer son environnement. « C’est un lapin très gentil, discret et particulièrement attachant », raconte l’association. Il sait aussi faire entendre son caractère : « quand quelque chose ne lui plaît pas, monsieur n’hésite pas à faire « pan pan » de la patte pour manifester son désaccord ! ».

À la recherche de parrains et de marraines pour Merlin

Compte tenu de son âge et de ses importants problèmes dentaires, Merlin ne sera toutefois pas proposé à l’adoption. « En raison de son âge et de gros problèmes dentaires, nous savons malheureusement qu’il ne sera probablement jamais adopté. Il restera donc à la charge de l’association et nous aimerions pouvoir lui assurer un petit coup de pouce grâce au parrainage », explique La Petite Tribu.

Sa prise en charge devra en effet se poursuivre sur le long terme, avec une alimentation adaptée, des soins vétérinaires et un suivi dentaire régulier. L’association recherche donc une ou plusieurs personnes susceptibles de parrainer Merlin afin de contribuer aux frais liés à sa nouvelle vie.

L’histoire de ce petit rescapé met aussi en lumière une difficulté plus large pour les associations : financer la prise en charge (alimentation adaptée, soins vétérinaires, traitements éventuels…) et trouver des solutions d’accueil pour les lapins abandonnés. Faute de places disponibles, certaines demandes doivent malheureusement être refusées.

Pour Merlin, comme pour tous les lapins qui attendent encore leur famille, chaque geste compte : un don régulier de foin, un parrainage ou une place en famille d’accueil peut leur offrir la chance d’une vie meilleure.