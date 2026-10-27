« Maintenant, on sait que c'est une arnaque » : elle piège l'escroc avec un faux détail sur son chien sénior disparu

Parti brusquement de chez lui à Walla Walla, dans l'Etat de Washington (Etats-Unis), après un coup de feu alors qu'il se trouvait dehors, un chien sénior appelé Tundra est resté loin des siens du 14 au 25 octobre, relayait TriYakNews.com . Pendant que sa famille le cherchait, elle a aussi dû se méfier de certaines propositions malveillantes reçues en ligne.

Un automobiliste du secteur a pris le quadrupède en charge alors qu'il courait sur la route. Le chien de 14 ans a finalement retrouvé sa famille le dimanche 25 octobre, après 11 jours d'absence.

Dans l'intervalle, ses maîtres avaient lancé un appel sur Facebook et sollicité les habitants des environs. Cette mobilisation a toutefois eu un revers : elle a exposé la famille à des escrocs.

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Une personne a ainsi tenté de monnayer des renseignements sur l'endroit où se trouverait Tundra. Pour appuyer ses dires, elle a transmis des photos du chien qui, en réalité, avaient été générées par une intelligence artificielle.

Une queue trop longue pour être vraie

Plutôt que de céder, les proches ont choisi de tester leur interlocuteur en lui livrant un détail inventé sur l'animal. Tiffany Christensen, propriétaire de Tundra, lui a ainsi raconté une histoire qui ne tenait pas debout :

« Quand sa queue a été coupée chiot, ça n'a pas été bien fait. Il a donc en réalité une queue plus longue que la plupart. Pouvez-vous m'envoyer une photo de sa queue, que je sois sûre que c'est lui ? »

La réponse a confirmé les soupçons. « Ils nous ont renvoyé une photo de Tundra avec cette longue queue, et je me suis dit : maintenant, on sait que c'est une arnaque », a relaté Tiffany. La famille n'a versé aucun argent et n'a jamais rencontré cet individu.

Par ailleurs, les personnes qui avaient Tundra l'ont gardé pendant toute cette période et lui avaient même donné un autre nom. Il est aujourd'hui de retour auprès des siens, après avoir été retrouvé du côté de Kennewick, à une heure de route de Walla Walla.

« Nous vivons dans une communauté vraiment super, des gens très serviables »

Ses maîtres sont contrariés que quelqu'un ait voulu conserver leur chien, mais ils se disent très reconnaissants envers les habitants qui ont participé aux recherches.

« C'était vraiment répugnant de voir à quel point certaines personnes peuvent être méchantes, mais cela a été éclipsé par la formidable communauté et toute l'aide proposée. Nous vivons dans une communauté vraiment super, des gens très serviables. »

Tiffany Christensen indique que la famille envisage désormais de porter plainte pour vol contre les personnes qui détenaient Tundra.