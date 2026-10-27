« Quand ton âme sœur se gare à côté de toi » : coincé dans les bouchons, ce Husky fait une belle rencontre dans la voiture d'à côté (vidéo)

En plein embouteillage, Theo, un Husky Sibérien, a croisé le regard d'un congénère installé dans la voiture qui roulait à sa hauteur. À travers leurs vitres, les 2 chiens ont échangé des regards curieux, comme s’ils venaient de faire une belle rencontre. Et si l'âme sœur se trouvait sur la voie d'à côté ?

Les trajets en voiture réservent parfois des rencontres que l'on n'attendait pas. Theo, un Husky Sibérien aux oreilles bien dressées et aux yeux clairs, en a fait l'expérience au beau milieu des bouchons ! Cette scène attendrissante a été partagée sur le compte Instagram @thathuskytheo, qui raconte le quotidien du toutou auprès de sa famille humaine, avant d'être relayée par DogTime.

Un regard qui s'attarde sur la file d'à côté

Dans cette courte vidéo, on découvre Theo à la fenêtre d'un véhicule coincé dans les embouteillages. Le toutou, filmé de profil, a les yeux rivés sur l'extérieur quand un SUV gris vient se placer à la hauteur de la voiture de sa famille, accaparant toute son attention.

Penché vers la fenêtre ouverte tandis que les 2 voitures roulaient côte à côte, Theo ne lâchait plus l'habitacle voisin du regard, avec une curiosité particulièrement touchante. Que pouvait-il regarder ainsi avec insistance ?

© @thathuskytheo / Instagram

Dans le SUV gris, un autre Husky

Le suspense n'a pas duré longtemps ! L'objectif a quitté Theo pour se poser sur le véhicule gris, et l'on a enfin découvert qui se trouvait à l'intérieur : un autre Husky, assis derrière sa vitre. Ce passager inattendu avait lui aussi les yeux tournés vers Theo, l'air visiblement aussi intrigué que lui, si bien que, le temps du côte à côte, les 2 chiens se sont dévisagés avec curiosité.

« Quand ton âme sœur se gare à côté de toi », peut-on lire en incrustation sur la vidéo, ce qui donne d'emblée à la scène une touche d’humour et de tendresse. Impossible de savoir ce que ces 2 toutous ont pu penser à cet instant, mais ce clin d’œil amusant n’a pas manqué de faire fondre les internautes

Un coup de foudre sur 4 roues ?

Face à ces images, les internautes ont joué le jeu avec humour, nombreux à voir dans ce face-à-face un lien particulier entre les 2 Huskies, à la manière d'un coup de foudre né au hasard d'un bouchon. Entre ceux qui ont senti l'amour dans l'air et ceux qui ont imaginé leur propre chien bondir hors de la voiture, les réactions ont pris le parti d'en rire.

© @thathuskytheo / Instagram

Quant à Theo, son quotidien auprès de sa famille reste à suivre sur Instagram. Maintenant, il est convaincu d'une chose : dans les embouteillages, la voiture d'à côté vaut parfois le coup d'œil !

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