« Ce bébé devrait courir après des jouets » : un chaton attend devant une porte vitrée que quelqu'un le sauve (vidéo)

Un chaton gris et blanc, seul au pied d'une porte, une petite patte posée contre la vitre : voilà comment Jitsu a passé ses premiers jours, laissé dehors sans personne pour veiller sur lui. Bien trop jeune pour affronter la rue et ses dangers, il attendait du mauvais côté… Quelqu'un allait-il finir par lui ouvrir ?

Les images du jour de sa découverte, relayées par Love Meow, montrent un minuscule chaton gris immobile devant une porte vitrée, une patte blanche levée contre la paroi. Le petit félin semblait avoir déjà compris de quel côté se trouvait la sécurité, et attendre que quelqu'un veuille bien lui ouvrir.

« Ce bébé devrait courir après des jouets, pas chercher la sécurité », confie Gissell, de Paws of Hope NYC. Abandonné, sans personne pour le protéger, le chaton n'avait aucune idée des dangers qui l'entouraient.

Quelqu'un s'est manifesté à temps

Une bénévole qui accueille des animaux pour l'association l'a aperçu, et l'idée de laisser ce jeune félin se débrouiller seul ne lui a pas paru envisageable. Elle lui a donc offert une vraie chance de s'en sortir, à laquelle elle s'est consacrée sans réserve.

« Parfois, la seule chose qui sépare une histoire de sauvetage d'une tragédie, c'est que quelqu'un se manifeste à temps », souligne Gissell. Pour Jitsu, cette seule décision a tout changé.

Installé dans sa famille d'accueil, le chaton a enfin pu se reposer, protégé et choyé comme il ne l'avait encore jamais été. Fini les trottoirs : il dispose désormais de myriades de jouets, de plaids douillets pour s'étaler de tout son long, et il lui suffit de miauler pour qu'un humain arrive en courant.

© Paws of Hope NYC

Le chaton a révélé sa véritable personnalité

À l'abri, Jitsu se montre sous un jour bien à lui.

Face à son jouet à plumes, le chasseur en herbe se concentre comme un chat 2 fois plus grand que lui : sauts, roulades, et il ne s'arrête qu'une fois sa proie maîtrisée. Il découvre aussi sa toute première saison de fêtes, lové entre des citrouilles et des couvertures douces, sans autre occupation que d'attendre son prochain repas.

© Paws of Hope NYC

Un nouveau chapitre reste à écrire

Côté santé, Jitsu a été castré et a reçu tous les soins vétérinaires nécessaires. Le chaton apeuré trouvé dehors est aujourd'hui décrit comme un petit chat en bonne forme et sûr de lui, une transformation qui s'est jouée en peu de temps, parce qu'une bénévole a refusé de passer son chemin. Le voilà fin prêt pour la prochaine étape de sa vie : l'adoption.

« Jitsu méritait cette occasion de connaître une vie meilleure, et je me suis engagée à la lui offrir », conclut Gissell.