Lors d’une séance de yoga, ce chiot rejeté pour sa cheville fait une rencontre décisive

Une cheville qui s'étend au-delà de la normale a suffi à écarter Walter, 4 mois, de la portée vendue par ses éleveurs. Déposé au refuge, le chiot a d'abord été pris en charge par une association, avant qu'une rencontre inattendue, lors d'une séance de puppy yoga, ne lui ouvre les portes d'une nouvelle vie...

Une cheville qui se tend au-delà de la normale, et c'est tout un début de vie qui prend une autre direction. Celui de Walter, un chiot de 4 mois, s'est écrit ainsi : alors que le reste de la portée trouvait preneur, lui a été mis à l'écart par ses éleveurs et confié au refuge du coin, à cause de cette articulation qui allait trop loin dans son extension. C'est sa nouvelle maîtresse qui a raconté son parcours dans un témoignage Reddit relayé par Cheezburger.

Heureusement, le petit Walter n'est pas resté longtemps au refuge : une association est intervenue rapidement et a pris en charge sa rééducation par kinésithérapie. Pour ce chiot laissé par ses éleveurs, les soins ont ainsi pu être mis en place.

© u/Fenley611 / Reddit

Une séance de puppy yoga décisive

C'est au cours d'une séance de puppy yoga, ce yoga pratiqué en compagnie de chiots, que sa future maîtresse a croisé sa route. L'adoption a suivi, 2 semaines avant son témoignage.

Depuis, celle-ci présente ce grand bébé de 4 mois comme le sien, et pour toujours.

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La coïncidence tombe à point : son adoptante entame justement une carrière en physiothérapie canine, le domaine même des soins reçus par le toutou. Si d'autres soucis apparaissaient un jour, elle sera donc tout à fait en mesure de l'aider.

Les origines du petit Walter, en revanche, restent floues. L'association l'avait présenté comme un croisé Labrador et Golden Retriever, tandis que sa maîtresse imagine plutôt un mélange de Labrador et de Montagne Des Pyrénées. 2 hypothèses, donc, et aucune certitude pour l'instant.

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Une bouille qui séduit les internautes

Une chose est sûre, ce témoignage, accompagné de plusieurs photos, a suscité des réactions pleines de tendresse : coups de cœur pour la bouille de l'adorable toutou, joie de le savoir soigné et clins d'œil au duo bien assorti qu'il forme avec sa maîtresse, sans oublier un cliché de Walter dans une piscine qui a particulièrement amusé un internaute.

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Avec une maîtresse comme la sienne, aucun doute : cette boule de poils n'aurait pas pu mieux tomber !

L’info Woopets - Qu’est-ce que le puppy yoga ?

Le puppy yoga est une activité qui mêle séances de yoga et présence de chiots. Venue des États-Unis, cette pratique séduit de plus en plus de personnes en quête d’un moment de détente original. Mais comment se déroule-t-elle concrètement ?

Le principe : une séance de yoga douce, pendant laquelle des chiots se promènent librement autour des participants.

Les bienfaits recherchés : se détendre, relâcher les tensions et profiter du contact avec les animaux.

Un moment de complicité : les participants peuvent parfois caresser les chiots et interagir avec eux entre les postures.

Des précautions indispensables : le bien-être des chiots doit rester prioritaire. Les séances doivent respecter leur rythme, leur besoin de repos et leur socialisation, sans les exposer à un stress excessif.

À retenir : si le puppy yoga peut offrir un moment agréable aux participants, il est essentiel de choisir un établissement sérieux, qui place réellement la santé et le confort des chiots au cœur de son activité.