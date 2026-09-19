Ce chien abandonné reniflait chaque voiture qui ralentissait, puis une habitante l’a recueilli

Abandonné au bord d’une route en Pologne, Atlas a longtemps attendu en vain le retour de son propriétaire. Après avoir gagné sa confiance et l’avoir soigné, une habitante au grand cœur a finalement trouvé une famille aimante pour ce chien, qui pourra ainsi commencer une nouvelle vie.

Eva zu Beck vit dans un petit village de Pologne. Elle a récemment remarqué un Berger Allemand qui se tenait seul au bord d'une route près de chez elle. Elle-même propriétaire d'un chien de cette race, elle a d'abord cru que son ami à 4 pattes s'était échappé, mais ce n'était pas lui.

Le canidé en question « était affamé, son pelage était complètement emmêlé et il était manifestement en détresse », raconte la jeune femme.



evazubeck / Instagram

Elle s'est renseignée à son sujet auprès du voisinage et a ainsi appris que quelqu'un l'avait abandonné sur la route 2 semaines plus tôt.

« Depuis, ce chien n’a pas quitté ce coin de rue. Il attend que son maître revienne, reniflant chaque voiture qui ralentit », relate Eva zu Beck. Le malheureux quadrupède était complètement terrifié et perdu, rapporte The Dodo .

Il s'est avéré que les autorités locales avaient déjà essayé de le capturer, mais il prenait la fuite en direction des bois à chaque tentative d'approche.

« Un gros bébé »

Déterminée à la sauver, Eva zu Beck lui a quotidiennement donné de la nourriture pour tenter de gagner sa confiance. Il a commencé à s'approcher d'elle, jusqu'à manger directement dans sa main.

Elle s'est ensuite servie d'un tranquillisant pour le secourir, puis l'emmener chez le vétérinaire. Une fois examiné et soigné, elle l'a emmené à la maison.

Eva zu Beck l'a appelé Atlas. Au fil des jours, le chien s'est détendu en réalisant qu'il n'était plus en danger. Il a ainsi révélé son caractère joueur et affectueux. « Il s’avère que notre garçon farouche et sauvage n’est en fait qu’un gros bébé », dit sa bienfaitrice.

Elle l'aurait volontiers gardé, mais elle ne peut avoir un 2e chien chez elle. Elle s'est mise à lui chercher un adoptant et lui a finalement trouvé une famille aimante. Atlas pourra la rejoindre très bientôt.

Le conseil Woopets : pourquoi une visite vétérinaire est-elle indispensable après le sauvetage d’un chien errant ?

Un chien retrouvé errant peut sembler aller bien tout en souffrant de problèmes de santé invisibles. Une consultation permet notamment de rechercher des blessures, des parasites, une déshydratation ou des signes de maladie nécessitant une prise en charge rapide.

Le vétérinaire pourra également vérifier son identification, son état général et déterminer les soins préventifs nécessaires, notamment concernant la vaccination. Un bilan est d’autant plus important lorsque le chien a vécu plusieurs jours ou semaines dans des conditions difficiles.

Enfin, si d’autres animaux vivent déjà dans le foyer, cette première consultation permet de prendre des précautions pour limiter le risque de transmission de certaines maladies ou parasites. C’est donc une étape essentielle avant d’intégrer durablement le chien à sa nouvelle famille.