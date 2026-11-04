« Nous n’aurions pas pu rêver d’une famille plus parfaite pour lui » : ce Saint-Bernard évite un retour au refuge

À Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), une maîtresse enchaînant les difficultés et les déménagements ne pouvait plus assurer à son Saint-Bernard d’environ 5 ans le quotidien stable dont il avait besoin, et elle refusait de le voir retourner en refuge. Une proche a alors pris l'initiative de lancer un appel à l'aide sur Reddit.

Son histoire, relatée par Cheezburger, tient d’abord à un refus. Ballottée depuis des mois d’un logement à l’autre, la maîtresse de ce Saint-Bernard avait compris qu’elle ne pouvait plus répondre à ses besoins ; pour autant, il n’était question ni de le laisser derrière elle ni de le déposer dans un établissement choisi au hasard. Elle entendait trouver elle-même les personnes qui l’accueilleraient.

« Le cœur brisé d’en être arrivée là »

C’est une personne de son entourage qui a pris la plume sur Reddit, en s’adressant aux habitants de Saint-Louis réunis sur le forum de la ville. La décision y était présentée comme mûrement réfléchie, et la maîtresse comme une femme qui « a le cœur brisé d’en être arrivée là », tout en reconnaissant que le toutou méritait mieux que ce qu’elle était en mesure de lui apporter.

© u/fumpalumpagus / Reddit

Les candidats pouvaient se faire une idée précise de l’animal : environ 5 ans, plus de 45 kg sur la balance, un tempérament doux, à l’aise aussi bien avec les humains qu’avec les autres animaux, et partant pour une balade comme pour une sieste sur le canapé. L’annonce ajoutait : « Il aime juste se détendre, quoi qu’il arrive, il est toujours partant ».

Le refuge, il connaissait déjà

Si le refuge n’était pas envisageable, c’est que le quadrupède en avait déjà fait l’expérience : il y était resté des mois durant, avec des journées où il ne sortait de son box que 4 à 6 heures, et en était ressorti très marqué. Ceux qui l’entouraient refusaient de lui faire revivre cela.

Leur souhait pour lui tenait en peu de mots : une maison où il resterait pour de bon, avec une gamelle pleine, un coin pour dormir et des gens attentifs à lui.

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Les proches ont passé au crible chacune des personnes qui s’étaient manifestées, en s’assurant qu’elles connaissaient déjà la vie avec un chien et en menant des vérifications approfondies. Un couple a ensuite rencontré le Saint-Bernard ; à leurs yeux, il avait tout de la famille recherchée.

Le 14 août 2026, la mise à jour est tombée : le gentil garçon avait désormais un foyer définitif. « Nous n’aurions pas pu rêver d’une famille plus parfaite pour lui », pouvait-on lire dans ce message, où ses proches disaient leur soulagement de le savoir chez des gens décidés à l’aimer et à veiller sur lui.

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Portée par les partages et les messages reçus, la publication a atteint son but : le Saint-Bernard a échappé au retour au refuge et a entamé une nouvelle vie auprès de ce couple.