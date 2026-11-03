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« Un passant a dit qu'il était là depuis des heures » : un chien attaché à un arbre près de l'autoroute


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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Une automobiliste circulait sur l'autoroute lorsqu'elle a aperçu un chien seul sur un talus escarpé, avant de constater qu'il était attaché à un arbre, rapportait The Dodo. « Un passant a dit qu'il était là depuis des heures », a écrit sur Instagram Lisa Chiarelli, présidente de l'association Frankie Lola and Friends.

Illustration : "« Un passant a dit qu'il était là depuis des heures » : un chien attaché à un arbre près de l'autoroute"
© Frankie Lola and Friends
Le chien attaché, la tête baissée sous les branches d'un eucalyptus sur le talus
© Frankie Lola and Friends

Sara Spadacence, une habitante de Los Angeles en Californie, a appelé son ami Joshua Steinberg dès qu'elle a vu le chien pour lui demander s'il pouvait venir le secourir. Arrivé en hâte avec un sac de friandises, celui-ci s'est approché lentement de l'animal, en veillant à le mettre le plus à l'aise possible.

Le bénévole a pu gagner sa confiance

Les gourmandises n'ont pourtant pas suffi à l'amadouer. « Il n'a pas accepté les friandises, mais il a fini par gagner [suffisamment] sa confiance pour détacher la laisse », a écrit Lisa Chiarelli au sujet de Joshua Steinberg. Une fois la laisse défaite et le chien sécurisé, l'homme a emmené le canidé jusqu'au refuge de l'association.

Joshua Steinberg tend un objet rouge vers le chien à demi caché dans les buissons
© Frankie Lola and Friends

En découvrant le rescapé, la présidente a eu le sentiment qu'il n'avait pas côtoyé d'humains bienveillants depuis longtemps. « Il était très sale et a probablement eu le premier bain de sa vie », a-t-elle écrit. Elle l'a nommé Marshall et s'est employée à l'habituer à sa nouvelle existence, en le confiant à un éducateur chargé de lui apporter le cadre dont il avait besoin pour commencer à décompresser.

Un alligator en peluche pour apprendre à jouer

Lorsque Marshall s'est montré un peu plus à l'aise, Lisa Chiarelli lui a présenté quelque chose qu'il semblait n'avoir jamais rencontré : un jouet. Avec l'alligator en peluche qu'elle lui a donné, le chien n'a d'abord pas su quoi faire, puis il s'est pris au jeu et est devenu un expert en un rien de temps.

Autre découverte, qui a surpris la présidente : loin de se tenir sur ses gardes face à ses congénères, Marshall s'est révélé si sociable qu'elle en a fait une condition de son adoption. Son futur foyer devait obligatoirement compter un autre chien. « Marshall s'épanouira s'il a au foyer un autre chien équilibré, comme nous disons », a-t-elle expliqué dans une vidéo.

Marshall, la langue sortie, enlacé par un homme sur un gazon synthétique
© Frankie Lola and Friends

« Marshall s'épanouit dans son foyer pour la vie »

Il n'a pas fallu longtemps pour qu'une famille adopte Marshall. Le toutou passe désormais ses journées à jouer avec ses compagnons et avec autant de jouets qu'il en veut.

« Marshall s'épanouit dans son foyer pour la vie », a écrit Lisa Chiarelli, en ajoutant que sa nouvelle maîtresse le trouve parfait.

www.instagram.com/reel/DaPBKrpgM4G/
Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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