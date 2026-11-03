« Un passant a dit qu'il était là depuis des heures » : un chien attaché à un arbre près de l'autoroute

Une automobiliste circulait sur l'autoroute lorsqu'elle a aperçu un chien seul sur un talus escarpé, avant de constater qu'il était attaché à un arbre, rapportait The Dodo . « Un passant a dit qu'il était là depuis des heures », a écrit sur Instagram Lisa Chiarelli, présidente de l'association Frankie Lola and Friends.

© Frankie Lola and Friends

Sara Spadacence, une habitante de Los Angeles en Californie, a appelé son ami Joshua Steinberg dès qu'elle a vu le chien pour lui demander s'il pouvait venir le secourir. Arrivé en hâte avec un sac de friandises, celui-ci s'est approché lentement de l'animal, en veillant à le mettre le plus à l'aise possible.

Le bénévole a pu gagner sa confiance

Les gourmandises n'ont pourtant pas suffi à l'amadouer. « Il n'a pas accepté les friandises, mais il a fini par gagner [suffisamment] sa confiance pour détacher la laisse », a écrit Lisa Chiarelli au sujet de Joshua Steinberg. Une fois la laisse défaite et le chien sécurisé, l'homme a emmené le canidé jusqu'au refuge de l'association.

© Frankie Lola and Friends

En découvrant le rescapé, la présidente a eu le sentiment qu'il n'avait pas côtoyé d'humains bienveillants depuis longtemps. « Il était très sale et a probablement eu le premier bain de sa vie », a-t-elle écrit. Elle l'a nommé Marshall et s'est employée à l'habituer à sa nouvelle existence, en le confiant à un éducateur chargé de lui apporter le cadre dont il avait besoin pour commencer à décompresser.

Un alligator en peluche pour apprendre à jouer

Lorsque Marshall s'est montré un peu plus à l'aise, Lisa Chiarelli lui a présenté quelque chose qu'il semblait n'avoir jamais rencontré : un jouet. Avec l'alligator en peluche qu'elle lui a donné, le chien n'a d'abord pas su quoi faire, puis il s'est pris au jeu et est devenu un expert en un rien de temps.

Autre découverte, qui a surpris la présidente : loin de se tenir sur ses gardes face à ses congénères, Marshall s'est révélé si sociable qu'elle en a fait une condition de son adoption. Son futur foyer devait obligatoirement compter un autre chien. « Marshall s'épanouira s'il a au foyer un autre chien équilibré, comme nous disons », a-t-elle expliqué dans une vidéo.

© Frankie Lola and Friends

« Marshall s'épanouit dans son foyer pour la vie »

Il n'a pas fallu longtemps pour qu'une famille adopte Marshall. Le toutou passe désormais ses journées à jouer avec ses compagnons et avec autant de jouets qu'il en veut.

« Marshall s'épanouit dans son foyer pour la vie », a écrit Lisa Chiarelli, en ajoutant que sa nouvelle maîtresse le trouve parfait.