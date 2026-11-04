Ce chat fait sonner les alarmes d’un bowling pendant 2 semaines et vaut une amende à son gérant (vidéo)

Pendant 2 semaines, un visiteur invisible a déclenché les alarmes d'un bowling de l'Illinois et privé de sommeil son propriétaire, Yianni Mavrakis, 27 ans. Comme le raconte iHeartCats.com , le coupable avait 4 pattes et un pelage noir et blanc, et il n'avait pas fini de faire parler de lui…

Un cambrioleur qui ne vole rien, mais qui vous empêche de fermer l'œil : voilà le casse-tête qu'a vécu Yianni. Alors qu'il gérait déjà 2 bowlings, l'un des 2 s'est mis à vivre au rythme des sirènes. Chaque nuit, parfois toutes les heures, le système de sécurité se déclenchait, la société de télésurveillance appelait, et la police elle-même a fini par être mêlée à l'affaire.

Les portes avant et arrière étaient pourtant bien verrouillées, ce qui rendait l'énigme d'autant plus déroutante. Après 2 semaines de ce régime, les fausses alertes sont devenues si fréquentes que la police a infligé une amende au jeune homme, tandis que la société de surveillance a tout bonnement cessé de protéger le bâtiment. Quelque chose continuait de déclencher les capteurs, sans que personne ne comprenne quoi.

Entre-temps, l'intrus laissait des indices derrière lui. Les souris, qui posaient problème dans l'établissement, avaient presque disparu, mais d'autres traces, nettement moins agréables, apparaissaient çà et là et devaient être nettoyées avant l'arrivée des clients...

Un matou noir et blanc devant la caméra

Le mystère a pris fin le jour où Yianni et son équipe sont arrivés plus tôt que d'habitude pour tourner une vidéo. Devant eux se tenait un chat tuxedo, au pelage noir et blanc, qui semblait se terrer le jour et explorer les lieux une fois tout le monde parti.

© @yohnmav / Instagram

Fidèle à ses habitudes dès qu'il se passe quelque chose d'inhabituel dans son commerce, le gérant l'a filmé pour présenter le petit chenapan aux internautes.

La première vidéo a cumulé environ 12 millions de vues, la suivante 2,5 millions et une troisième autour de 14 millions. Les abonnés réclamaient des nouvelles de celui qu'on appelait désormais Dude, et certains ont même envoyé des cadeaux au bowling, dont 3 litières automatiques. L'histoire a également amené de nouveaux abonnés aux vidéos de l'établissement.

Des friandises, un bureau et une grande frayeur

Restait à gagner la confiance du principal intéressé. Au début, le chat ne laissait personne s'approcher à portée de bras ; à force de nourriture et de friandises, Yianni l'a finalement attiré dans son bureau, où le minou a pris ses quartiers pendant plusieurs semaines, apportant une distraction inattendue aux journées de travail de son hôte.

© Yianni Mavrakis / YouTube

Mais Dude a encore réservé une frayeur à son nouveau protecteur en disparaissant quelque part dans les 40 000 pieds carrés du bowling. Yanni l'a cherché partout… jusqu'à ce que sa gourmandise préférée, le Pirate's Booty, le fasse sortir de sa cachette. L'escapade terminée, le jeune homme a enfin pu conduire le fugueur chez le vétérinaire et organiser la suite.

© Yianni Mavrakis / YouTube

Loin des machines, un appartement pour Dude

Pourtant, Yianni a compris qu'il ne pouvait pas garder Dude au bowling, malgré l'attachement que lui portaient clients et abonnés. Entre les énormes machines à détection de mouvement, dont certaines pèsent des milliers de livres, le petit curieux risquait de se glisser au mauvais endroit, et cette idée inquiétait le jeune homme. Une fois la décision prise et la visite vétérinaire passée, il a officiellement adopté le chat et l'a installé dans son appartement.

Dans une vidéo, le gérant a présenté sa boule de poils comme son meilleur ami et son fils, bien loin des nuits passées à répondre aux appels de la télésurveillance. Aujourd'hui, Dude vit avec lui, heureux et en sécurité, confirme Yianni. Ainsi, l'intrus qui l'empêchait de dormir est finalement devenu son colocataire à 4 pattes !