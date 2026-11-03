« L'œuvre la plus mignonne qui soit » : 2 chiens créent un tableau que leurs maîtres accrochent au mur (vidéo)

Pour garder un souvenir des pattes de Boone et Beau, leurs 2 Teckels à poil long, des maîtres n'ont sorti ni pinceau ni pâte à modeler, mais un pot d'enduit de rebouchage et un vieux cadre. Leur astuce, relayée par PetHelpful , a permis aux 2 toutous de laisser leur marque sur un tableau pas comme les autres.

Plutôt que de tremper les pattes dans la peinture ou de les presser dans l'argile ou le béton, comme on le fait souvent pour ce genre de souvenir, les maîtres de Boone et Beau ont misé sur un produit que l'on a peut-être déjà au garage. Une manière peu coûteuse de transformer leurs compagnons en chiens artistes.

Le support ? Une œuvre encadrée qui traînait déjà chez eux. Ils l'ont recouverte d'enduit de rebouchage, cette pâte dont la teinte rosée disparaît une fois sèche pour laisser place au blanc.

© @boone_the_weenie / Instagram

Un plastique épais a ensuite recouvert la couche encore fraîche, et place aux artistes ! Boone et Beau ont marché dessus, leurs petites pattes s'imprimant dans la matière.

La séance terminée, leurs maîtres ont soulevé le film avec précaution, laissé sécher l'enduit, puis accroché au mur cette pièce unique en son genre.

Un vieux cadre, puis une toile noire

Les 2 Teckels semblaient plutôt fiers de leur travail, et leurs maîtres y voient tout simplement « l'œuvre la plus mignonne qui soit », comme ils l'ont écrit en légende.

© @boone_the_weenie / Instagram

Parmi les réactions, une internaute a même proposé d'ajouter 2 empreintes noires dans un coin du tableau, en guise de signature, une suggestion que l'auteure de l'article de PetHelpful compte bien tester avec son propre chien.

Ce chien-là pèse toutefois 40 kilos, et sa maîtresse redoutait qu'il passe tout droit à travers le cadre. Elle est donc partie en quête d'une variante plus adaptée et l'a trouvée auprès du compte @worldofoscar7, qui a reproduit l'expérience avec son Golden Retriever, Oscar.

Plutôt qu'un cadre récupéré, la maîtresse d'Oscar a opté pour une petite toile noire, au centre de laquelle elle a étalé un grand rectangle d'enduit.

Quelques friandises pour guider les pattes

La maîtresse du Golden Retriever a d'ailleurs détaillé sa méthode, qui tient en 3 gestes :

une bonne épaisseur d'enduit, répartie de façon uniforme sur le support ;

un film plastique posé par-dessus, sur lequel le chien vient promener ses pattes, friandises à l'appui et sans compter ;

le film décollé tout doucement, puis un temps de séchage complet pour l'enduit.

Le tableau ainsi obtenu peut faire un joli cadeau pour un amoureux des chiens à l'approche des fêtes… ou rester accroché chez soi, comme une trace laissée par son compagnon à 4 pattes. Avec leurs petites empreintes, Boone, Beau et Oscar ont en tout cas signé une œuvre aussi originale que personnelle !