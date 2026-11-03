« Il croit qu'il habite là » : ce chien refuse de quitter sa garderie et sa maîtresse est bien embêtée (vidéo)
Jax ne fait jamais les choses à moitié. Ce Golden Retriever, qui donne régulièrement du fil à retordre à son adoptante Meg, s'est surpassé le 20 octobre, à l'heure de quitter sa garderie canine. Ce jour-là, il a trouvé un moyen bien à lui de prolonger un peu sa journée... au grand embarras de l'intéressée.
C'est sur TikTok que la scène a d'abord circulé, avant d'être relayée par le média Pet Helpful. Ce jour-là, impossible de faire remonter Jax en voiture : le toutou a campé sur ses positions, sous les yeux de l'équipe qui suivait la scène depuis l'intérieur.
Au départ, tout paraissait calme : installé dans l'herbe, le Golden Retriever ne semblait poser aucun problème. Mais dès que Meg lui a demandé de rejoindre la voiture, le ton a changé et la scène a tourné au désordre.
Un scénario qui semble se répéter
L'exaspération de Meg n'a pas échappé à l'auteure de l'article, qui en a déduit que ce numéro se répète probablement chaque jour à l'heure de rentrer et que son humaine y est désormais habituée. C'est d'ailleurs ce que l'on constate dans d'autres vidéos.
Les internautes, eux, ont pris la scène avec humour, plaisantant sur un chien qui semble avoir élu domicile à la garderie, où il est chouchouté.
Des internautes particulièrement taquins
« Au moins, tu sais qu'il n'est pas maltraité à la garderie », écrit un internaute. « Il croit qu'il habite là et que vous n'êtes qu'une dame qui l'enlève la nuit », ajoute avec humour un autre.
« Es-tu sûre qu'il te connaît ? », demande une dénommée Pao pour la taquiner. « Jax, tu la connais ?! On a besoin d'une confirmation qu'il n'est pas kidnappé ! », commente un utilisateur qui rit également de la scène.
Depuis sa mise en ligne, l'une des vidéo a cumulé 2,5 millions de vues sur TikTok. En voyant ces images, certains adoptants ont confié vivre la même chose avec leur petit compagnon « capricieux », qui refuse de rentrer du parc, par exemple.
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Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web
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