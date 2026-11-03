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« Il croit qu'il habite là » : ce chien refuse de quitter sa garderie et sa maîtresse est bien embêtée (vidéo)


Ecrit par Joséphine Voisart dans la catégorie Emotion
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Jax ne fait jamais les choses à moitié. Ce Golden Retriever, qui donne régulièrement du fil à retordre à son adoptante Meg, s'est surpassé le 20 octobre, à l'heure de quitter sa garderie canine. Ce jour-là, il a trouvé un moyen bien à lui de prolonger un peu sa journée... au grand embarras de l'intéressée.

Illustration : "« Il croit qu'il habite là » : ce chien refuse de quitter sa garderie et sa maîtresse est bien embêtée (vidéo)"
© @jaxthegoldensmom / TikTok

C'est sur TikTok que la scène a d'abord circulé, avant d'être relayée par le média Pet Helpful. Ce jour-là, impossible de faire remonter Jax en voiture : le toutou a campé sur ses positions, sous les yeux de l'équipe qui suivait la scène depuis l'intérieur.

Au départ, tout paraissait calme : installé dans l'herbe, le Golden Retriever ne semblait poser aucun problème. Mais dès que Meg lui a demandé de rejoindre la voiture, le ton a changé et la scène a tourné au désordre.

Un scénario qui semble se répéter

L'exaspération de Meg n'a pas échappé à l'auteure de l'article, qui en a déduit que ce numéro se répète probablement chaque jour à l'heure de rentrer et que son humaine y est désormais habituée. C'est d'ailleurs ce que l'on constate dans d'autres vidéos.

Les internautes, eux, ont pris la scène avec humour, plaisantant sur un chien qui semble avoir élu domicile à la garderie, où il est chouchouté.

Des internautes particulièrement taquins

« Au moins, tu sais qu'il n'est pas maltraité à la garderie », écrit un internaute. « Il croit qu'il habite là et que vous n'êtes qu'une dame qui l'enlève la nuit », ajoute avec humour un autre.

« Es-tu sûre qu'il te connaît ? », demande une dénommée Pao pour la taquiner. « Jax, tu la connais ?! On a besoin d'une confirmation qu'il n'est pas kidnappé ! », commente un utilisateur qui rit également de la scène.

Depuis sa mise en ligne, l'une des vidéo a cumulé 2,5 millions de vues sur TikTok. En voyant ces images, certains adoptants ont confié vivre la même chose avec leur petit compagnon « capricieux », qui refuse de rentrer du parc, par exemple.

© @jaxthegoldensmom / TikTok

Le conseil de Woopets : pourquoi ne pas tirer sur le collier de votre chien ?

Dans la vidéo, on voit que Meg tire un peu sur la laisse attachée au collier de son Golden. Pourtant, ce geste est à éviter, surtout en excès.
Lorsque vous tirez brusquement sur la laisse, la pression exercée sur le cou de l'animal peut provoquer une douleur ou une blessure. Privilégiez un harnais bien ajusté pour les promenades, surtout si votre fidèle compagnon à 4 pattes a tendance à tirer.
Pour lui apprendre la marche en laisse sans tirer, misez sur la patience, la motivation et les récompenses (éducation positive) plutôt que d'avoir recours aux à-coups. Une laisse détendue rendra les sorties plus agréables pour vous 2.
Photo de Joséphine Voisart

Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web

Édition, lecture, écriture, animaux... Ce florilège de passions a fait tomber Joséphine dans les pattes de Woopets ! Sensible à la cause animale, elle a adopté une chatte répondant au nom d'Anthéa dans un refuge de sa région ; ainsi qu'une chienne, Lizzy, qui a vécu une vie de misère en Roumanie avant de rejoindre son foyer. Joséphine est également bénévole dans une association de protection des animaux.

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