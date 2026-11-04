« Quelqu'un, quelque part, connaît ce chien » : un refuge lance un appel pour Arthur, trouvé dans un état préoccupant

Découvert cette semaine dans le secteur de Ballynahinch, en Irlande du Nord, Arthur est arrivé au refuge de l'association Almost Home Animal Rescue NI, à Moira, dans un bien triste état, rapportait Belfast Telegraph . Faute de savoir d'où il vient, l'équipe lance un appel à témoins pour reconstituer son histoire.

L'association a diffusé sur les réseaux sociaux les photos de son nouveau pensionnaire. Les clichés montrent un chien d'une maigreur extrême, malnutri, atteint d'une infection cutanée et aux griffes bien trop longues. « Il n'y a vraiment pas de mots pour décrire l'état dans lequel ce pauvre garçon est arrivé », a réagi la porte-parole d'Almost Home Animal Rescue NI.

© Almost Home Animal Rescue NI

Probablement enfermé durant la majeure partie de sa vie

Arthur peine par ailleurs à marcher correctement. L'équipe, qui ignore tout de son passé, se risque à une hypothèse : le quadrupède aurait vécu une grande partie de sa vie enfermé dans un espace minuscule, sans pouvoir se dégourdir les pattes comme tout chien devrait le faire.

Le plus difficile, aux yeux de l'association, tient toutefois à son attitude. Très renfermé, le rescapé aurait vu sa personnalité marquée par la négligence, estime la porte-parole. Il laisse pourtant l'équipe prendre soin de lui, une confiance qu'elle dit ne pas trouver les mots pour qualifier.

« Arthur n'est que l'ombre du chien qu'il devrait être. Il a clairement traversé beaucoup d'épreuves et, malgré tout, il nous fait assez confiance pour nous laisser l'aider. »

© Almost Home Animal Rescue NI

L'appel à témoins lancé pour Arthur

Soigner Arthur ne suffit pas à Almost Home Animal Rescue NI, qui tient à connaître son histoire. « Quelqu'un, quelque part, connaît ce chien. Quelqu'un le reconnaîtra », a publié l'association sur ses réseaux. Elle invite quiconque le reconnaîtrait, saurait d'où il vient ou qui le détenait à se signaler auprès des autorités, même pour un détail qui paraîtrait sans importance.

Les renseignements peuvent être transmis anonymement au Belfast City Council, en demandant le service Animal Welfare, ou par message à l'association. « Nous ne posons pas ces questions par curiosité. Nous voulons des réponses », insiste la porte-parole, qui veut comprendre comment et pourquoi le chien en est arrivé là, et surtout obtenir que la personne responsable rende des comptes.

D'ici là, le refuge s'est engagé à lui apporter les soins et l'affection dont il a besoin.

« Nous lui devons des réponses »

Dans une publication faite sur Facebook le mardi 3 novembre, Almost Home Animal Rescue NI a donné des nouvelles d'Arthur. Le chien a passé la journée à la clinique vétérinaire Downe Vets, à Downpatrick, où il a été placé sous sédation afin d'être tondu et de se faire couper les griffes, devenues extrêmement longues. Il est désormais plus à l'aise. Des antibiotiques et un shampoing spécial lui ont également été prescrits pour soigner son infection cutanée. Mais, encore très méfiant lorsqu'on le touche, Arthur ne se laisse pas laver pour l'instant. Le refuge préfère donc respecter son rythme et ne pas le brusquer. En attendant, il mange bien, profite de la chaleur et de la sécurité de son nouveau foyer, et bénéficie de repos et de soins attentifs pour reprendre des forces.

L'association remercie toutes les personnes qui ont partagé son histoire et apporté leur soutien, mais renouvelle surtout son appel à témoins. Elle souhaite toujours découvrir qui était son propriétaire, d'où vient Arthur et comment il a pu se retrouver dans un tel état. Toute personne disposant d'une information est invitée à contacter le refuge en privé. « Nous lui devons davantage que simplement le remettre sur pattes. Nous lui devons des réponses », insiste l'équipe, déterminée à ce que son histoire ne soit pas oubliée et à lui offrir enfin le futur qu'il mérite.