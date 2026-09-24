Un agent animalier reconnaît une chienne disparue depuis 9 mois grâce à un ancien avis de recherche

Après 9 mois d’absence, Nova a enfin retrouvé sa famille grâce à une heureuse coïncidence. L’agent animalier qui l’a repérée lors d’une patrouille a rapidement compris qu’il s’agissait de la chienne recherchée depuis décembre 2025.

A Denison dans l'Etat du Texas, un agent animalier a permis à une chienne portée disparue depuis 9 mois de retourner auprès de sa famille après l'avoir découverte au hasard d'une de ses patrouilles, rapportait KXII .

La chienne en question s'appelle Nova. Son propriétaire Sean Brown explique que son fils Nick Henry l'avait recueillie et adoptée après l'avoir trouvée sur le bord d'une route à Madill, à 70 kilomètres de Denison. C'est donc lui qui s'occupait de Nova jusqu'à son déploiement en Pologne avec l'armée de terre américaine.

Elle avait disparu en décembre 2025. « J’ai distribué des affiches. Je cherchais tous les matins avant d’aller travailler, je roulais sur des kilomètres pour la retrouver. Je dormais peut-être une ou 2 heures par jour pendant 3 ou 4 bons mois, tellement je la cherchais », confie Sean Brown.

Un sauvetage fortuit

Récemment, l'agent Chance Kuhn, du service animalier local (Denison Animal Services) effectuait une patrouille comme à son habitude quand il a aperçu une chienne sur la route. « Je me suis dit : “Bon, je ferais mieux de la récupérer…” Mais lorsque je suis retourné au refuge, j’ai réalisé que cette chienne me disait vraiment, vraiment quelque chose ».

Il l'a passée au lecteur de puce et constaté qu'elle était identifiée au nom d'un autre homme qui l'avait recueillie en janvier. L'agent Kuhn s'est ensuite souvenu l'avoir vue sur des avis de recherche datant de décembre 2025.

« Je suis donc remonté jusqu’en décembre dans mes notes d’intervention, j’ai retrouvé les informations et j’ai appelé l’homme. Je lui ai envoyé quelques photos », dit-il. Son interlocuteur, Sean Brown, donc, a effectivement trouvé que cette chienne ressemblait beaucoup à Nova, mais il ne voulait pas s'infliger de faux espoirs.

« Il sait ce que c’est que de perdre un chien »

S'il admet avoir été ému aux larmes pendant le trajet le menant au refuge, Sean Brown avait peur qu'il s'agisse d'une erreur : « Je me disais : “Oh là là, j’espère que c’est elle. J’espère… Je savais que c’était elle” ».



denisonpd / Instagram

L'homme qui s'occupait de la chienne depuis janvier a tout de suite accepté de la restituer à son véritable propriétaire. « Il a eu la gentillesse de la rendre parce qu’il sait ce que c’est que de perdre un chien », a déclaré Chance Kuhn.

Sean Brown dit avoir appelé son fils en visioconférence pour lui annoncer le retour de la chienne. D'après lui, ce dernier « Il n'arrive toujours pas à y croire ».