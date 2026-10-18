Séparé de son ami canard toute la journée, ce Golden Retriever adopte une posture très particulière à son retour (vidéo)

Que se passe-t-il quand un Golden Retriever et un canard se retrouvent après 8 heures de séparation ? Ces retrouvailles, survenues pendant un week-end, ont été filmées et partagées sur TikTok, et la manière dont les 2 meilleurs amis se sont accueillis n'est pas passée inaperçue...

Pendant 8 heures, ce Golden Retriever et son ami à plumes n'ont pas pu se voir, raconte le média PetHelpful. Un délai qui paraît bien court à l'échelle d'une journée… sauf, pour ces 2 meilleurs amis ! Dans la vidéo publiée sur TikTok, les compères n'arrêtent pas de se frotter l'un contre l'autre et de se câliner, une effusion présentée comme leur joie d'être de nouveau réunis.

Tout a commencé de l'autre côté du jardin. Lorsque le chien a aperçu le canard au loin, il a commencé à remuer la queue et il a adopté une posture d'étirement, tête baissée (signe de salutation), tandis que le volatile courait vers lui.

Arrivé à destination, le palmipède a aussitôt enfoui son bec et son cou dans l'épaisse fourrure du toutou.

© @duck.and.a.dog / TikTok (capture d'écran)

Le Golden Retriever est ravi d'accueillir son ami à plumes

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont senti leur coeur fondre devant cette tendre scène. Certains utilisateurs de TikTok se sont même amusés à imaginer le dialogue entre le chien et le canard, s'ils avaient pu parler, à l'image de ce commentaire qui résume bien l'ambiance de la vidéo : « Mon meieilleur ami… Où étais-tu passé ?! »

D'autres n'en revenaient pas de la façon dont le canidé a accueilli le volatile, et notamment de cette posture si particulière. Les amitiés entre chien et canard ne laissent décidément personne indifférent !

Les chiens ressentent-ils vraiment l'absence d'un compagnon ?

Difficile de demander à un chien ce qu'il ressent... Pour répondre à cette question, le récit s'appuie sur une étude menée par l'American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) au sujet du deuil chez nos compagnons à 4 pattes : 63 % des chiens de l'étude avaient modifié leurs vocalisations ou étaient devenus plus silencieux après la perte d'un compagnon humain.

Les chiens survivants se montraient également plus affectueux, voire collants, avec les humains encore à leurs côtés. Cette étude porte sur la disparition d'un proche, et non sur 8 petites heures d'absence : on se gardera donc d'en tirer des conclusions sur notre adorable duo ! À voir ce canard disparaître dans la fourrure de son meilleur ami, ces 2-là semblent en tout cas avoir trouvé leur manière bien à eux de se dire bonjour !