Le chien qui avait suivi l’ambulance de son maître est retrouvé seul près d’une gare après son adoption

Après une adoption qui a rapidement tourné court, Diego a été retrouvé seul près d’une gare de la région de Rome, avant d’être pris en charge par un refuge. Le fidèle chien, s'étant fait connaître en poursuivant l'ambulance de son premier maître, est aujourd’hui de retour auprès de bénévoles qui espèrent lui offrir cette fois une famille capable de lui apporter l’affection et la stabilité dont il a tant besoin.

Endeuillé, abandonné et déçu à maintes reprises, un chien appelé Diego est aujourd'hui entre de bonnes mains, celles de la responsable d'une association qui espère désormais lui trouver la famille aimante qu'il mérite, rapporte Nice Matin .

Diego, le chien qui avait suivi l’ambulance de son maître

Le canidé en question répond au nom de Diego. Il était devenu célèbre en courant derrière l'ambulance qui transportait son maître, sans-abri, à l'hôpital. Il aurait ainsi parcouru près de 10 kilomètres. Les faits avaient eu lieu le 24 février 2026 à San Marzano sul Sarno, dans la province de Salerne en Campanie (Italie). Son humain souffrait d'une fracture au fémur après une chute, rapportait l'agence de presse italienne ANSA .



Gianna Senatore & Associazione Zoofila Nocerina ODV / Facebook

D'après La Repubblica , le quadrupède avait même tenté de rejoindre son humain à l'intérieur de l'hôpital avant d'être reconduit dehors par le service de sécurité.



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Diego avait disparu après cet épisode. Une mobilisation avait alors vu le jour, notamment grâce à Gianna Senatore, présidente de l'Associazione Zoofila Nocerina et responsable du refuge de Nocera Inferiore. Le lendemain, 25 février, il avait été retrouvé à Castellammare di Stabia, à plus de 20 km de l'hôpital.

Gianna Senatore et son équipe l'avaient alors pris en charge. Il était question qu'elles s'occupent de lui jusqu'à la fin de l'hospitalisation de son propriétaire.



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Le décès de son maître change tout

Le mois suivant, les bénévoles du refuge avaient organisé une visite de Diego auprès de son maître à l'hôpital, indiquait le Corriere della Sera . Malheureusement, quelques semaines plus tard, l'homme est décédé.

Diego est donc resté au refuge jusqu'à la fin du mois d'août et son adoption par un couple de sexagénaires habitant Rome et ayant déjà une chienne séniore de 17 ans. Manifestement touchés par l'histoire de Diego, ils ont effectué le trajet de 300 kilomètres pour le rencontrer et remplir les formalités.

Joie de courte durée

Au sein de la structure d'accueil campanienne, tout le monde était ravi pour Diego. Les membres du personnel ont toutefois vite déchanté. Gianna Senatore a raconté la mésaventure qui a suivi dans une longue vidéo partagée sur Facebook (en italien) :

Selon sa version des faits, l'adoptante l'aurait contactée pour lui faire part de son intention de se séparer du chien, quelques heures seulement après son arrivée à Rome. D'après sa nouvelle maîtresse, il aurait grogné contre leur chienne âgée. L'association lui a alors proposé d'envoyer des bénévoles chercher l'animal, mais le mari avait une tout autre opinion sur la question ; il aurait refusé de le rendre, rappelant qu'il était le signataire des documents de l'adoption et qu'il en était donc le propriétaire.

Les contacts avec le couple auraient ensuite été rompus, les adoptants de Diego ayant raccroché au nez d'une employée du refuge, puis éteint leurs téléphones.

Retrouvé seul près d'une gare et ramené au refuge

Pendant une semaine, Gianna Senatore et son équipe ignoraient où Diego se trouvait, son propriétaire ayant quitté son logement sans donner de nouvelles. La situation les angoissait profondément.



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Début septembre, le chien a finalement été retrouvé seul et en pleine nuit, près de la gare de Maccarese-Fregene, dans la région de Rome. Il n'avait alors ni sa médaille, ni son harnais. C'est un homme prénommé Simone qui l'a découvert et emmené chez lui pour la nuit, avant de le conduire au refuge municipal de Muratella. C'est ce dernier qui en a informé Gianna Senatore dès son arrivée.

Dans la vidéo, celle-ci dit ignorer si les adoptants ont perdu ou abandonné Diego. Le chien est donc de retour au refuge et reçoit toute l'attention dont il a besoin. Il s'agit à présent de lui trouver une nouvelle famille au sein de laquelle il connaîtra enfin la stabilité et la sérénité.