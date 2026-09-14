Céline Dion présente à ses fans sa petite chienne Madison, blottie dans ses bras devant son hôtel parisien (vidéo)
En ce moment à Paris, la très attendue Céline Dion est arrivée accompagnée de son adorable petite Caniche, Madison, qu’elle a adoptée en début d’année. Présents devant l’hôtel Royal Monceau, à Paris, les fans ont exprimé leur joie décuplée face à la boule de poils lovée dans les bras de leur star favorite.
Déjà en répétition, la chanteuse canadienne a ravi ses admirateurs en s’arrêtant au pied de son hôtel pour échanger avec eux, raconte Noovomoi. Les présentations avec sa petite chienne, Madison, n’ont fait que mettre en avant la générosité de la star internationale, de retour après une longue absence de la scène à cause d’une grave maladie neurologique.
La suite d’une dynastie
L’adorable Madison n’est pas la première chienne de Céline Dion. En effet, en 2024, la chanteuse avait dû faire face au décès de Bear, son Labrador adoré. En début d’année 2026, la star a sauté le pas d’une nouvelle adoption, et a jeté son dévolu sur une chienne de petite taille.
« C’est elle qui mène la danse »
Après avoir précisé que la chienne avait atteint sa taille adulte, Céline Dion a amusé ses fans en expliquant : « Elle paraît peut-être petite, mais c’est elle qui mène la danse ! ». Lovée dans les bras de sa maîtresse, la petite chienne a en effet fière allure, et a déjà un comportement de célébrité. Son nœud sur la tête vient parfaire le look unique de la boule de poils.
Un accueil digne de ce nom
Les présentations de Madison ont eu l’effet escompté auprès des fans qui s’attendrissent lorsque la chienne est amenée dans les bras de Céline Dion. On sent de la fierté de la part de la chanteuse qui semble entretenir un lien déjà fort avec cet animal qui compte beaucoup pour elle.
Pourquoi la présence d’un chien est-elle si apaisante ?
C’est un mécanisme psychologique et biologique qui est à l’origine de cet apaisement ressenti en présence d’un chien. Les avantages de la présence de nos canidés dans nos vies sont bel et bien nombreux :
- Un stress diminué grâce à la sécrétion d’ocytocine qui fait baisser le cortisol, hormone du stress
- Un ancrage dans le présent car le chien nous amène à faire preuve de spontanéité
- Une régulation du rythme cardiaque permis par le contact physique, l’accordage de la respiration
- Un sentiment de réconfort qui tient à la simple présence du chien
Par Perrine Dubreuil
Rédactrice web
Ayant grandi entourée d'animaux, Perrine a passé son enfance avec des chats, des chiens et des oiseaux. Après des études en lettres et en arts, elle s'est dirigée logiquement vers la rédaction. Elle prend aujourd'hui un réel plaisir à partager les récits captivants de nos compagnons à quatre pattes sur Woopets.
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