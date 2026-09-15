Votre chien a des traces brunes sous les yeux ? Comprendre les causes et savoir quand consulter

Des traces brunes présentes sous les yeux de votre chien peuvent pointer le bout de leur truffe pour différentes raisons. Accumulation de larmes, allergie, blessure, anatomie particulière, maladie, défaut oculaire… Un examen vétérinaire pourra vous éclairer. En fonction de la cause, un nettoyage de la zone avec un produit d’hygiène spécifique ou un traitement sera nécessaire.

Vous avez repéré des taches brunes sous les jolies prunelles de votre chien ? Ces marques apparaissent lorsque les larmes coulent en quantité importante sur les poils situés sous les yeux (épiphora). En cas de défaut de drainage ou si l’œil pleure trop, elles débordent sur la face de l’animal.

Les races canines au museau court et aux yeux ronds, comme le Shih Tzu, le Carlin ou le Bouledogue Français, sont davantage concernées par ce phénomène. La forme de leurs paupières et de leur tête peut favoriser l’accumulation de larmes. Les toutous au poil clair donnent aussi l’impression d’avoir plus de taches, simplement parce qu’elles ressortent mieux.

Dans certains cas, une allergie, une poussière, un ciel mal orienté, une irritation de l’œil ou une anomalie de la paupière peuvent provoquer un larmoiement excessif. Une blessure de la cornée, une infection ou toute autre affection oculaire peut aussi expliquer ce phénomène.

Pourquoi ces traces de larmes sont-elles brunes ?

Pour la petite anecdote, la couleur de ces marques vient des porphyrines présentes dans les larmes. Ces molécules contiennent du fer et sont produites lors de la dégradation des globules rouges. Lorsque les larmes restent sur les poils et sont exposées à l’air, elles peuvent leur donner une teinte brunâtre.

Ce phénomène peut donc toucher un chien en bonne santé. Chez certains toutous, les traces reviennent malgré un entretien régulier, notamment lorsque leur anatomie favorise l’écoulement des larmes sur leur face.

Faut-il consulter votre vétérinaire ?

Une consultation chez le vétérinaire est recommandée si ces traces apparaissent soudainement ou fréquemment. Ce rendez-vous permet de vérifier qu’elles ne sont pas liées à un problème de santé.

Tournez-vous également vers un professionnel, si votre fidèle compagnon se frotte la tête trop souvent, plisse les yeux, présente une rougeur au niveau des yeux ou des écoulements jaunes/verdâtres. Ces signes, qui nécessitent un examen approfondi, peuvent accompagner une infection ou une atteinte de la cornée.

Comment nettoyer les taches brunes sous les yeux de votre chien ?

Un nettoyage régulier des jolies prunelles de votre chien permet de limiter l’humidité et l’irritation de la peau. Pour ce faire, utilisez une compresse ou un linge propre légèrement humidifié avec de l’eau tiède, voire du sérum physiologique. Passez-le doucement sur les poils sous l’œil, sans frotter ni toucher directement le globe oculaire. Séchez ensuite la zone avec une serviette propre.

Il existe des lingettes ou des lotions oculaires spécialement conçues pour nos amis à 4 pattes. N’hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire.