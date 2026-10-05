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8 chiens dénutris, dont 4 chiots, sont retirés à leur propriétaire après une mise en demeure ignorée


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Faits Divers
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8 chiens dont 4 chiots ont été retirés à leur propriétaire, qui a été interpellé et poursuivi pour maltraitance animale. Désormais pris en charge par un refuge, les animaux sont soignés en attendant de pouvoir rejoindre une famille ou une structure de protection.

Illustration : "8 chiens dénutris, dont 4 chiots, sont retirés à leur propriétaire après une mise en demeure ignorée"
© andersonsheriff / Instagram

Le bureau du shérif du comté d'Anderson, en Caroline du Sud (Etats-Unis), a annoncé avoir arrêté un homme poursuivi pour maltraitance animale après la découverte, à son domicile, de 8 chiens négligés à l'extrême et dénutris, rapportait WCAX.

L'individu en question s'appelle James Louie Conard et est âgé de 49 ans. Les forces de l'ordre ont procédé à son arrestation le jeudi 24 septembre 2026, précisant qu'il fait l'objet de 8 chefs d'accusation et qu'il a été libéré sous caution en attendant son procès.

Illustration de l'article : Sans eau ni soins et affamés, 8 chiens entrevoient l'espoir avec l'arrestation de leur maître
andersonsheriff / Instagram

Le bureau du shérif du comté d'Anderson avait ouvert une enquête début septembre après avoir reçu des signalements au sujet des conditions de vie de ses 4 chiens adultes et 4 chiots. Ces derniers vivaient sur sa propriété située dans les limites de la ville de Belton, dans le nord-ouest de la Caroline du Sud.

Une mise en demeure avait d'abord été adressée au prévenu, l'enjoignant de remédier aux infractions constatées et d'emmener les chiens chez le vétérinaire pour leur apporter les soins nécessaires.

James Louie Conard ne s'était toutefois pas plié à ces exigences. Les canidés souffraient toujours autant de la faim, de la soif et de l'absence de soins. Munis d'un mandat de perquisition, les adjoints du shérif se sont donc rendus chez lui pour l'interpeller et procéder à la saisie des 8 chiens.

Illustration de l'article : Sans eau ni soins et affamés, 8 chiens entrevoient l'espoir avec l'arrestation de leur maître
andersonsheriff / Instagram

Des chiens maigres, déshydratés et mal en point

Ces derniers ont été confiés au refuge Anderson County PAWS. Examinés par un vétérinaire, ils souffraient de déshydratation, d'infestations de parasites externes (puces) et internes (vers intestinaux), de malnutrition et présentaient des griffes excessivement longues.

Illustration de l'article : Sans eau ni soins et affamés, 8 chiens entrevoient l'espoir avec l'arrestation de leur maître
andersonsheriff / Instagram

Soignés et réconfortés, ils seront bientôt transférés vers d'autres refuges gérés par des associations de protection animale ou directement proposés à l'adoption lorsque leur état de santé le permettra et en fonction des résultats de leur évaluation comportementale.

L'info Woopets : pourquoi les griffes trop longues peuvent-elles être douloureuses pour un chien ?

Des griffes excessivement longues ne sont pas qu’un problème esthétique ; elles peuvent modifier les appuis du chien et provoquer une gêne, voire des douleurs lors de la marche.

Elles peuvent s’accrocher ou se casser, parfois jusqu’à provoquer une blessure. Lorsqu’elles restent trop longues, elles sont susceptibles de solliciter anormalement les articulations.

La partie vivante de la griffe peut par ailleurs s’allonger avec le temps, rendant une coupe importante plus délicate. Après une longue période de négligence, mieux vaut donc faire raccourcir les griffes progressivement par un professionnel plutôt que de tenter de les couper soi-même.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

2 commentaires

  • Invité

    Invité a écrit : 1 h

    Encore une pourriture qui a fait souffrir de pauvres chiens ! Il porte bien son nom "CONARD". Au moins il va être bien puni ! Les chiens ont la chance de résider aux USA !

      Répondre   Signaler

  • Invité

    Invité a écrit : 43 min

    Il s'appelle Conard! Non c'est une blague ? Le prénom pourrait être -Sale- !

      Répondre   Signaler

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