À Rutland, dans le Massachusetts (États-Unis), des cris provenant d'une benne à ordures ont poussé un passant à appeler la police. À l'intérieur, les agents ont découvert une petite chienne de race Shih Tzu d'environ 1 mois, enfermée dans un sac poubelle noué. Son histoire, relayée par le média Pet Helpful , ne s'est pas arrêtée à ce sauvetage : restait à comprendre d'où venait cette rescapée qui n'a pas encore de nom…

Cette benne se trouvait à l'arrière d'une résidence, et le passant qui entendait l'animal n'a pas voulu le laisser là. C'est ce qui qui a sauvé la vie de la petite chienne.

Quand les policiers ont trouvé la minuscule Shih Tzu, qui pesait à peine 500 g, elle avait froid, mais se portait bien pour le reste. Ils l'ont donc rapidement emmenée chez un vétérinaire.

Comment une chienne aussi jeune avait-elle pu se retrouver dans un sac poubelle ? La question a beaucoup occupé les internautes, touchés par son sort, et certains espèrent que les responsables seront sanctionnés.

© @nbc10boston / Instagram

Ce que contenait le sac

Les policiers, eux, ont trouvé une piste dans le sac lui-même. Il contenait aussi d'autres déchets, et c'est grâce à eux que les agents ont pu remonter jusqu'à la famille d'origine de la petite femelle.

La piste les a conduits jusqu'à un appartement, où se trouvaient sa mère et le reste de la portée. La chienne et ses petits ont rapidement été retirés du domicile et mis en sécurité.

L'affaire ne devrait pas en rester là, puisque les autorités ont confirmé que la famille serait poursuivie pour cruauté envers les animaux.

Sans nom, mais bien entourée

De son côté, la petite rescapée est passée entre les mains de la vétérinaire Jess Hannigan, qui l'a déclarée en bonne santé. Elle a ensuite été confiée à 2 employées de la clinique, devenues ses mères d'accueil.

Une mission exigeante ! Accueillir un chiot aussi jeune demande beaucoup de temps, entre les repas à donner de jour comme de nuit, le poids à surveiller de près et les nombreuses saletés à nettoyer.

La boule de poils n'a toujours pas été baptisée, mais les nouvelles sont bonnes : la femelle Shih Tzu mange correctement, dort bien et devrait se rétablir complètement.

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Le conseil de Woopets : comment s'occuper d'un chiot âgé d'un mois ?

Un chiot d'un mois a besoin de douceur, de chaleur et de présence. À cet âge, il est encore tout petit et nécessite des repères rassurants pour bien grandir.

Normalement, il doit rester auprès de sa mère et de sa fratrie, car cette période joue un rôle essentiel dans son développement. S'il est orphelin ou séparé trop tôt, un suivi vétérinaire demeure indispensable.

Pour le nourrir, proposez-lui progressivement une alimentation spéciale chiot, humidifiée pour faciliter la prise, sans supprimer brutalement le lait. Gardez le chiot dans un environnement propre, calme et bien chaud. Quelques caresses, une voix douce et de petites découvertes l'aident aussi à prendre confiance.

Toutefois, pas question de le brusquer ! Respectez son rythme, laissez-le dormir autant qu'il en a besoin et surveillez attentivement sa croissance. Au moindre doute sur son alimentation, son comportement ou encore son état de saté, demandez conseil à votre vétérinaire.