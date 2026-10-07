Après s'être échappé du domicile de ses maîtres, Pinellu a finalement retrouvé les siens sain et sauf, grâce à une rencontre providentielle avec les gendarmes de Brando, en Haute-Corse. Le Beagle a pu être identifié puis rendu à sa famille en un rien de temps, sa puce électronique ayant permis aux militaires de retrouver facilement ses propriétaires.

La puce d'identification d'un chien et la bienveillance des gendarmes ont permis à un chien retrouvé par ces derniers de rentrer indemne auprès de sa famille après avoir fugué, indiquait la Gendarmerie de Corse sur sa page Facebook .

La publication en question a été partagée le 27 septembre 2026, racontant la « belle fin de journée » vécue par le quadrupède en question, découvert et recueilli par les militaires de la brigade de Brando, en Haute-Corse, avant son retour auprès des siens.

Le chien est un adorable Beagle répondant au nom de Pinellu. Ses maîtres, extrêmement inquiets après avoir constaté son absence, le cherchaient partout.

Il a été découvert par les gendarmes de la brigade territoriale autonome de Brando. Ils l'ont pris en charge, puis l'ont emmené chez le vétérinaire pour procéder à la vérification de son identification.

« Une démarche simple qui facilite grandement les recherches »

Grâce à sa puce, ses amis du jour ont pu obtenir les coordonnées de son propriétaire et le joindre pour lui expliquer qu'il était en sécurité à leurs côtés.

La famille de Pinellu, soulagée et reconnaissante, est venue le chercher peu après. Il a ainsi pu rentrer à la maison sain et sauf après cette escapade et cet agréable moment partagé avec les gendarmes cismuntinchi.



Gendarmerie de Corse / Facebook

« Pensez à faire identifier vos animaux de compagnie : une démarche simple qui facilite grandement les recherches en cas d'imprévu ! », rappelle la Gendarmerie de Corse dans son post.

Le conseil Woopets : comment limiter les envies de fugue d’un Beagle ?

Le Beagle n’est pas systématiquement fugueur, mais son héritage de chien de chasse et son odorat particulièrement développé peuvent le pousser à suivre une piste et à s’éloigner. Cette tendance peut être accentuée par l’ennui ou un manque d’exercice : la race a besoin de promenades longues et régulières pour dépenser son énergie et satisfaire son besoin d’exploration.

Pour limiter les départs intempestifs, l’apprentissage du rappel doit être travaillé dès le plus jeune âge, avec patience et récompenses. Les activités de recherche et de détection d’odeurs sont également particulièrement adaptées au Beagle ; elles lui permettent de mobiliser son flair tout en le dépensant mentalement.

Enfin, lorsqu’il revient après une fugue, mieux vaut l’accueillir positivement plutôt que le réprimander : une punition pourrait lui faire associer son retour à une expérience négative.