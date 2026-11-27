À Torà, une localité d'Espagne, un cheval s'est retrouvé le jeudi 5 novembre 2026 coincé dans un réservoir d'eau souterrain, incapable d'en ressortir par lui-même. Son propriétaire n'était pas parvenu à le libérer non plus, et les sapeurs-pompiers appelés à la rescousse ont dû chercher longtemps comment le tirer de là.

Cette intervention, d'abord racontée par le média catalan El Caso, a été relayée par Centre Presse Aveyron. Les secours ont été alertés à 10 h 37 : le cheval pris au piège se trouvait alors dans le réservoir, sans que l'on sache comment il y était arrivé.

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Une ouverture à sens unique

Une fois sur place, à Torà, les secouristes ont compris ce qui compliquait tout : d'après leurs constatations, le passage par lequel l'équidé s'était introduit dans la cuve était étroit, et le lui faire emprunter en sens inverse s'annonçait autrement plus ardu.

Restait à trouver le moyen de hisser le cheval hors du réservoir, et la réflexion s'est prolongée un long moment.

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Un bras mécanique en renfort

L'aide est finalement venue d'un voisin. Ce riverain possédait une pelleteuse : il l'a sortie et l'a mise à la disposition des secouristes. Un engin de chantier au secours d'un cheval ? C'est bien lui qui allait servir à le soulever.

Pour hisser l'équidé, c'est le bras de la pelleteuse qui a fait le travail : les pompiers y avaient fixé leurs sangles, passées ensuite autour de l'animal. Ainsi soulevé, le cheval a pu être libérer de son piège par un trou.

L'animal était enfin libre ! Les pompiers, qui ont eux-mêmes résumé l'opération sur le réseau social X, n'ont pas précisé comment il se portait ensuite, mais rien ne laisse penser qu'il se soit blessé.

L'info Woopets : en France, les pompiers se déplacent-ils pour sauver un cheval en difficulté ?

Si un cheval se retrouve coincé dans un fossé, enlisé dans la boue ou en danger de noyade, les pompiers peuvent être appelés à la rescousse. Ce type de sauvetage animalier fait partie de leurs missions, notamment lorsque la vie de l'animal est menacée. Selon la situation, des équipe spécialisées peuvent être mobilisées pour le sortir de sa mauvaise posture en toute sécurité.

Le bon réflexe à adopter ? Composer le 18 ou le 112, décrire précisément les faits et indiquer l'adresse. Dans tous les cas, il n'est pas recommandé d'essayer de dégager seul un cheval paniqué ou blessé au risque d'aggraver la situation.