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« Je lui serai toujours reconnaissante de m'avoir alertée » : sa chienne la réveille, elle découvre son mari inconscient au pied de l'escalier


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Emotion
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Dans le Staffordshire en Angleterre, Sandra Donally, 62 ans, raconte que Storm, sa chienne d'assistance, a sauvé la vie de son mari Gary, tombé dans l'escalier en pleine nuit. Le récit de cette femme atteinte de surdité a été rapporté par Good News Network.

Illustration : "« Je lui serai toujours reconnaissante de m'avoir alertée » : sa chienne la réveille, elle découvre son mari inconscient au pied de l'escalier"
© Chambers Photographic / SWNS

Sandra avait perdu l'audition du jour au lendemain, en 2017, à cause d'un trouble rare, et Storm, formée pour l'assister, partage son quotidien depuis 2024.

Une nuit, peu après minuit, Storm a bondi sur le lit et tiré sa maîtresse d'un sommeil profond. La lumière du palier était allumée, et rien ne semblait anormal à Sandra, persuadée que Gary se trouvait aux toilettes. C'est l'attitude inhabituelle de la chienne qui a fini par semer le doute.

« Je lui ai demandé de retourner se coucher, mais elle ne bougeait pas »

« Elle s'est simplement assise bien droite à l'autre bout du lit, le regard tourné vers le palier », raconte Sandra. Elle a eu beau lui demander de regagner sa place, la Goldendoodle n'a pas bougé d'un pouce. « Je lui ai dit que Gary était dans la salle de bain et lui ai demandé de retourner se coucher, mais elle ne bougeait pas. »

Sandra Donally assise sur un canapé vert à côté de Storm, sa chienne d'assistance
© Chambers Photographic / SWNS

C'est au pied de l'escalier que Sandra a fini par apercevoir Gary, recroquevillé, sans connaissance et ensanglanté.

24 jours à l'hôpital

Pris en charge par les secouristes, Gary a été hospitalisé au Royal Stoke Hospital, où il a passé 24 jours : sa mâchoire, cassée dans la chute, a dû être reconstruite par les chirurgiens.

Ce n'est qu'après coup que le couple a compris comment l'accident s'était produit : en quittant la salle de bain, Gary avait manqué la rampe, perdu l'équilibre et basculé dans l'escalier.

Gary assis sur un escalier gris, la main posée sur Storm
© Chambers Photographic / SWNS

« Je lui serai toujours reconnaissante »

« Quand elle ne voulait pas me regarder, j'ai su que quelque chose n'allait pas », confie Sandra. Pour elle, Storm a sauvé la vie de son mari : le couple se lève d'ordinaire à 6h30 et c'est seulement à cette heure-là qu'elle aurait remarqué le lit vide. Gary serait donc resté quelque 6 heures au sol, la mâchoire cassée et en train de perdre du sang, estime-t-elle, avant d'ajouter : « Je lui serai toujours reconnaissante de m'avoir alertée. »

Au-delà de cette nuit, la présence de la chienne a changé le quotidien de sa maîtresse. « Je ne me sens plus repliée sur moi-même car j'ai Storm à mes côtés ; je sors et c'est formidable », résume-t-elle.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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