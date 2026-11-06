« Je lui serai toujours reconnaissante de m'avoir alertée » : sa chienne la réveille, elle découvre son mari inconscient au pied de l'escalier

Dans le Staffordshire en Angleterre, Sandra Donally, 62 ans, raconte que Storm, sa chienne d'assistance, a sauvé la vie de son mari Gary, tombé dans l'escalier en pleine nuit. Le récit de cette femme atteinte de surdité a été rapporté par Good News Network .

Sandra avait perdu l'audition du jour au lendemain, en 2017, à cause d'un trouble rare, et Storm, formée pour l'assister, partage son quotidien depuis 2024.

Une nuit, peu après minuit, Storm a bondi sur le lit et tiré sa maîtresse d'un sommeil profond. La lumière du palier était allumée, et rien ne semblait anormal à Sandra, persuadée que Gary se trouvait aux toilettes. C'est l'attitude inhabituelle de la chienne qui a fini par semer le doute.

« Je lui ai demandé de retourner se coucher, mais elle ne bougeait pas »

« Elle s'est simplement assise bien droite à l'autre bout du lit, le regard tourné vers le palier », raconte Sandra. Elle a eu beau lui demander de regagner sa place, la Goldendoodle n'a pas bougé d'un pouce. « Je lui ai dit que Gary était dans la salle de bain et lui ai demandé de retourner se coucher, mais elle ne bougeait pas. »

© Chambers Photographic / SWNS

C'est au pied de l'escalier que Sandra a fini par apercevoir Gary, recroquevillé, sans connaissance et ensanglanté.

24 jours à l'hôpital

Pris en charge par les secouristes, Gary a été hospitalisé au Royal Stoke Hospital, où il a passé 24 jours : sa mâchoire, cassée dans la chute, a dû être reconstruite par les chirurgiens.

Ce n'est qu'après coup que le couple a compris comment l'accident s'était produit : en quittant la salle de bain, Gary avait manqué la rampe, perdu l'équilibre et basculé dans l'escalier.

© Chambers Photographic / SWNS

« Je lui serai toujours reconnaissante »

« Quand elle ne voulait pas me regarder, j'ai su que quelque chose n'allait pas », confie Sandra. Pour elle, Storm a sauvé la vie de son mari : le couple se lève d'ordinaire à 6h30 et c'est seulement à cette heure-là qu'elle aurait remarqué le lit vide. Gary serait donc resté quelque 6 heures au sol, la mâchoire cassée et en train de perdre du sang, estime-t-elle, avant d'ajouter : « Je lui serai toujours reconnaissante de m'avoir alertée. »

Au-delà de cette nuit, la présence de la chienne a changé le quotidien de sa maîtresse. « Je ne me sens plus repliée sur moi-même car j'ai Storm à mes côtés ; je sors et c'est formidable », résume-t-elle.