Un garçon de 6 ans disparaît en montagne, puis est retrouvé sain et sauf avec son chien après une nuit dehors

Au Vietnam, un jeune garçon de 6 ans était porté disparu depuis le 12 septembre, accompagné de son chien noir baptisé Den. Après avoir parcouru plusieurs kilomètres dans une région montagneuse de la province de Dak Lak, et avoir passé la nuit dehors, l’enfant a été retrouvé sain et sauf par la police grâce à un témoignage. Lorsque les secours l’ont retrouvé, le chien de la famille se trouvait à ses côtés et a fui en pensant que l’enfant avait à nouveau disparu. L’animal a à son tour été ramené chez lui par les membres de la famille.

Une disparition inquiétante

C’est le 12 septembre vers 15h30 que l’enfant a quitté son domicile vietnamien, situé dans le quartier de Long Hai Bac, à Song Cau, dans la province de Dak Lak, accompagné de Den son chien noir. Pensant simplement qu’il était parti jouer, la famille n’a pas réagi tout de suite, mais en ne le voyant pas rentrer, elle s’est aussitôt inquiétée. Après avoir d’abord fouillé les environs, la famille a alerté les autorités.

Les images des caméras de surveillance des maisons voisines ont permis de constater que l’enfant avait pris la direction de la montagne toute proche, et que Den se trouvait en effet avec lui. Durant environ 17 heures, la police (CTV), aidée de nombreux habitants, a recherché l’enfant.

CTV / Thanh Nien

Plus de 15 kilomètres parcourus

Il a finalement été retrouvé le lendemain, vers 9 heures, après avoir passé une nuit dehors, dans une plantation d’acacias de la région montagneuse d’Ong Dinh, située à plus de 10 kilomètres de chez lui. Nguyen Thi Mai, sa mère, a déclaré au journal vietnamien Thanh Niên que le garçonnet aurait parcouru environ 15 à 20 kilomètres de sentiers montagneux, dans une zone broussailleuse non balisée : « L’équipe de recherche pensait ne chercher l’enfant que dans un rayon de 5 à 10 km ; personne n’aurait imaginé qu’il irait aussi loin. Il a parcouru environ 15 à 20 km de sentiers de montagne. Il n’y a pas de sentiers balisés dans cette zone, seulement des broussailles et des ronces. Un adulte comme moi, rien qu’en regardant la direction à suivre, a l’impression de ne pas pouvoir y arriver, et pourtant, le petit garçon a traversé d’un sommet à l’autre. »

Une vidéo capturée par les secours et relayée par le média VnExpress montre le moment où l’enfant a été secouru.

Le chien a veillé sur son ami

Si l’enfant perdu a pu être retrouvé sain et sauf, c’est en grande partie grâce au témoignage de Truong Van Dan, un habitant de 34 ans, qui l’a repéré et reconnu. Alors que l’enfant était épuisé, Dan lui avait donné de l’eau et du pain avant de prévenir la police, précisait l’article de Thanh Niên. « C’est difficile à traverser même pour des adultes, alors je ne sais pas comment le garçon a réussi à arriver jusqu’ici », faisait remarquer l’homme au sujet du parcours de l’enfant.

À l’arrivée des sauveteurs, ceux-ci ont pu constater que Den, le chien de la famille âgé d’environ 2 ans, était resté à ses côtés. Il a suivi l’enfant pendant que les secours le conduisaient en lieu sûr. L’équipe de recherches pense que Den n’a pas quitté son jeune maître de la nuit.

La mère du garçon déclarait : « Si le chien n’était pas resté à ses côtés toute la nuit dernière, je ne sais pas ce qui serait arrivé à mon fils ». Elle précisait aussi que son enfant bénéficiait d’une prise en charge spécialisée en raison d’un retard de développement et était très attaché à leur chien.

De retour, sains et saufs

Cependant, ce dernier a fini par fuir. En effet, au moment où l’enfant était installé dans un véhicule et où le chien ne l’avait plus dans son champ de vision, Den est retourné vers la forêt, semblant chercher son maître. Il n’est pas resté longtemps absent, car le père du garçonnet s’est rendu sur place pour le chercher. Au son de la voix de son maître, il est revenu vers lui et est désormais de retour dans son foyer.

Après une journée de recherches, l’enfant et son chien sont rentrés sains et saufs. L’état du petit est stable et il ne présentait aucune blessure.

CTV / Thanh Nien

« Nous sommes extrêmement heureux d’avoir retrouvé le petit garçon. La famille lui a donné à manger et à boire pour qu’il reprenne des forces et continue à s’occuper de lui à la maison » déclarait sa mère.