Animal Expo, rendez-vous les 24 et 25 octobre pour partager un moment de complicité avec votre chien

Vous êtes passionné par les animaux et vous souhaitez partager un moment de complicité avec votre chien ? Nous avons flairé le programme qu’il vous faut… Les 24 et 25 octobre, rendez-vous au Parc Floral de Paris pour participer à Animal Expo , le plus grand salon de France dédié à nos petits compagnons et à leur bien-être, dont Woopets est partenaire. Ici, pas de vente d’animaux, mais de belles découvertes ainsi que des activités fun à partager avec votre toutou dont la Nature Dog Party et le Canicross pour Tous !

C’est devenu un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux des animaux. Du 24 au 25 octobre, Animal Expo réunit de nouveau férus de chiens, de chats ou de NAC (reptiles, rongeurs...) autour de nombreux stands, d’animations au poil et de rencontres enrichissantes avec des experts. Cet événement permet de découvrir des espèces et des races, mais aussi de glaner de précieux conseils sur l’alimentation, l’éducation, les soins ou encore le comportement de votre fidèle compagnon.

Et ce dernier a lui aussi de bonnes raisons de faire le déplacement… Le salon réserve au meilleur ami de l’Homme un véritable terrain de jeu avec des activités pensées pour bouger, apprendre et passer du temps avec sa famille. Parcours sportifs, jeux, pauses détente… Il y a de quoi satisfaire les plus curieux comme les plus sportifs !

Mais au cœur de la foule, des discussions animées, des queues qui remuent et des aboiements joyeux, le bien-être animal est au centre des préoccupations. Animal Expo n’autorise pas la vente d’animaux sur place et rappelle quelques règles simples pour respecter leur tranquillité (demander avant de les caresser, leur laisser l’espace dont ils ont besoin…).

Natura Dog Party et Canicross pour Tous : des nouveautés à ne pas manquer

Vous aimez les moments de complicité avec votre fidèle compagnon à 4 pattes ? Animal Expo met justement l’accent sur les activités à partager avec son chien. Parmi les expériences à découvrir, la Natura Dog Party et le Canicross pour Tous devraient vous plaire…

© Animal Expo

Entre plaisir, stimulations et bien-être à la Natura Dog Party

À l’espace Natura Dog Party d’Animal Expo, pas question de rester simple spectateur ! Les toutous sont invités à tester différentes activités encadrées par des professionnels, comme un parcours de proprioception et d’équilibre, des jeux de flair, de l’agility, du doga (yoga avec son animal), une course au leurre, une piscine à balles ou encore un hay bale challenge (parcours ludique autour de bottes de paille à franchir et explorer).

L’objectif ? Faire travailler aussi bien les petites pattes de Médor que ses méninges, tout en renforçant la relation qui l’unit à son humain. Les activités proposées lui permettent de se défouler, de se concentrer ou de se détendre, selon ses envies.

Vous désirez y participer ? La Natura Dog Party est accessible avec le Pack DUO « Mon chien et moi », et s'étend sur les 2 jours du salon. Vous avez ainsi la possibilité de composer votre journée à votre rythme, entre découvertes, pauses relaxantes et amusements.

Le Canicross pour Tous, une expérience unique avec votre chien au Bois de Vincennes

Autre nouveauté qui a du chien ? Le Canicross pour Tous, une course de 5 km organisée au Bois de Vincennes. Rassurez-vous, vous n’avez pas besoin d’être un athlète de haut niveau pour vous lancer. Cette activité est accessible aussi bien aux débutants qu’aux coureurs expérimentés.

Avec 500 participants attendus, ce nouveau rendez-vous se veut fédérateur, mais aussi engagé puisqu’il permet de reverser 1 € à une association pour chaque inscription effectuée. Attention toutefois : l’inscription au Canicross pour Tous se fait via une billetterie dédiée, distincte de celle d’Animal Expo.

Alors, plutôt jeux de flair, parcours sportif, séance de doga ou course dans la nature ? Une chose est sûre : à Animal Expo, il y en a pour tous les goûts et vous n’avez pas le temps de vous ennuyer !

Pour vous inscrire au Canicross pour Tous et connaître le programme, cliquez ici (date limite d'inscription le 18 octobre, à minuit). Informations pratiques sur le salon et billetterie via animal-expo.com.