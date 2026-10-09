Ils pensaient simplement retirer de l’argent au distributeur, mais repartent avec un chien (vidéo)

Certaines histoires d’amour commencent dans les endroits les plus inattendus. Pour Cash, tout a commencé derrière un distributeur automatique de billets, où sa future famille l’a découvert seul et mal en point. Quelques soins, beaucoup d’amour et une rencontre inoubliable plus tard, le petit chien parcourt désormais le monde aux côtés de ses humains.

On imagine facilement qu’une belle rencontre avec un chien se fait dans un refuge, au détour d’une promenade ou chez un éleveur. Pour Cash, rien de tout cela : son histoire relayée par DogTime, a commencé derrière un distributeur automatique de billets. Un endroit pour le moins inattendu, mais qui est devenu le décor de la rencontre qui a changé sa vie.

Une rencontre derrière un distributeur de billets

Lorsque Madison et sa famille sont partis en voyage aux Philippines, ils étaient loin d’imaginer qu’une jolie rencontre les attendait quelques heures après leur arrivée. Derrière un distributeur automatique de billets, ils ont en effet découvert un petit chiot errant, seul et en piteux état. Madison lui a d’abord donné à boire, puis elle et sa famille ont décidé de lui venir en aide. Ils l’ont recueilli et ont décidé de le baptiser Cash, en souvenir de leur rencontre.

© @madhikes_ / Instagram

Et ce qui devait être un simple séjour de vacances s’est finalement transformé en 2 mois de combat pour sauver une vie. Jour après jour, Madison s’est occupée du toutou, le soignant avec patience et refusant de l’abandonner. Malgré les difficultés, elle a tout mis en œuvre pour lui offrir une seconde chance et réussir à le ramener avec elle, jusqu’au Royaume-Uni. C’est de cette manière que Cash a découvert l’amour d’une famille et une toute nouvelle vie dans un autre pays.

Une famille pour la vie

Depuis cette rencontre, Cash n’a plus rien du petit chiot livré à lui-même. Désormais, il fait pleinement partie de la famille et profite d’une vie remplie de promenades, de découvertes et de voyages aux côtés de Madison. Entre les câlins, les baisers et les aventures partagées, une belle complicité s’est installée entre eux.

© @madhikes_ / Instagram

Sa maîtresse résume parfaitement leur histoire : « Si on pouvait remonter au jour de notre rencontre, je te ramènerais à la maison à chaque fois. », écrit-elle en légende d’une publication retraçant l’adoption de la boule de poils.

Pour un chien qui a longtemps connu l’incertitude d’une vie sans foyer, être enfin choisi par quelqu’un représente un cadeau inestimable. Désormais, Cash peut profiter d’une vie faite de câlins, de sécurité et d’amour, entouré d’une famille bien décidée à lui offrir tout ce dont il a été privé jusqu’ici. Fini les nuits à se demander où il dormira le lendemain : Cash a enfin trouvé un chez-soi, mais surtout, des humains qu’il pourra appeler sa famille pour toujours.