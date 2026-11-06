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Cette chienne prend son frère pour un fauteuil, et sa famille raconte les débuts de cette habitude (vidéo)


Ecrit par Joséphine Voisart dans la catégorie Emotion
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Chez Merlin, le confort passe avant tout... Y compris avant la tranquillité de son frère ! Cette femelle Pitbull a adopté un siège qui n'a rien d'un coussin ni d'un canapé, et la vidéo qui la montre installée dessus a fait sourire de nombreux internautes. Dans cette histoire, son compagnon Meliodas n'a pas vraiment eu son mot à dire...

Illustration : "Cette chienne prend son frère pour un fauteuil, et sa famille raconte les débuts de cette habitude (vidéo)"
© @meliodasandmerlin / TikTok

La séquence, relayée par le média Parade Pets, provient du compte @meliodasandmerlin. On y découvre Merlin repliée sur elle-même, l'arrière-train entièrement calé sur Meliodas, tandis que celui-ci est allongé sur la terrasse. Son frère garde les yeux rivés droit devant lui pendant que la chienne profite de sa place favorite.

© @meliodasandmerlin / TikTok

Un drôle de fauteuil

Pour cette Pitbull, la posture ne semble poser aucun problème : Merlin paraît complètement détendue, sans avoir l'air le moins du monde gênée par ce support vivant. Meliodas, lui, ne donne pas l'impression de savourer le moment... Mais il reste couché.

Cette drôle d'habitude ne date pas d'hier, puisque la légende accompagnant la vidéo précise : « Elle a commencé à faire ça dès le premier jour où nous l'avons accueillie ! »

« Ça donne un tout autre sens à l'expression "espace personnel" »

Sous la publication, les internautes ont surtout réagi avec humour, amusés par l'installation improbable de Merlin autant que par la patience dont fait preuve Meliodas. Depuis sa mise en ligne, elle a été vue plus de 380 000 fois et a reçu 68 000 mentions « j'aime ».

« Votre chienne était un perroquet dans une vie antérieure », suggère un internaute. « Il a l'air de dire : "Qu'est-ce que tu as ramené à la maison ?" », écrit une dénommée Nisha« Ce duo est vraiment adorable et hilarant. Ça donne un tout autre sens à l'expression "espace personnel" », souligne une autre utilisatrice du réseau social.

De nombreuses personnes ont également partagé des photos de leurs fidèles compagnons dans la section dédiée aux commentaires, qui montrent des scènes similaires. Visiblement, la belle Merlin n'est pas la seule adepte de cette posture insolite !

© @meliodasandmerlin / TikTok

L'info Woopets : un chien qui s'assoit sur un congénère exprime-t-il de la dominance ? 

Si votre chien s'assoit sur le dos ou une autre partie du corps d'un congénère, il n'exprime pas forcément une volonté de prendre le dessus. Il peut s'agir d'une invitation au jeu, d'une recherche de contact ou d'un signe d'excitation.
Les comportements qui ressemblent à des tentatives de domination doivent toujours être interprétées selon leur contexte. Observez la réaction de l'autre toutou : reste-t-il détendu ou cherche-t-il à s'éloigner ? S'il se raidit, grogne ou tente de fuir, nous vous recommandons d'interrompre calmement l'interaction.
Photo de Joséphine Voisart

Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web

Édition, lecture, écriture, animaux... Ce florilège de passions a fait tomber Joséphine dans les pattes de Woopets ! Sensible à la cause animale, elle a adopté une chatte répondant au nom d'Anthéa dans un refuge de sa région ; ainsi qu'une chienne, Lizzy, qui a vécu une vie de misère en Roumanie avant de rejoindre son foyer. Joséphine est également bénévole dans une association de protection des animaux.

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