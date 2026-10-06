Glandes anales du chien : les risques d’une vidange maison et les signes qui imposent de voir le vétérinaire

Vider les glandes anales de votre chien n’est pas sans risque. Chez un toutou qui ne présente aucun souci particulier, cette manipulation n’est généralement pas nécessaire. Et lorsqu’un sac anal est bouché, douloureux ou enflammé, il est préférable de laisser votre vétérinaire intervenir. Voici pourquoi…

Aussi appelées « sacs anaux », les glandes anales se trouvent de part et d’autre de l’anus de votre chien. Vous l’avez peut-être déjà remarqué : elles produisent un liquide à l’odeur très forte, qui est évacué en petite quantité lorsque votre fidèle compagnon fait ses besoins. Ces sécrétions participent notamment à la communication olfactive entre les représentants de la gent canine.

Dans la plupart des cas, il n’y a rien à faire, car les sacs anaux se vident naturellement. Mais certains toutous rencontrent des difficultés à les évacuer correctement. Une accumulation peut entraîner une obstruction, puis une inflammation ou une infection. L’animal se frotte alors l’arrière-train au sol, lèche ou mordille la zone autour de l’anus. Il peut aussi témoigner des difficultés et des douleurs lors de la défécation.

Peut-on vider soi-même les glandes anales de son chien ?

Il est possible de désengorger vous-même les sacs anaux de votre chien, mais ce geste comporte des risques. Le problème vient surtout d’une manipulation mal maîtrisée. En effet, une pression trop forte ou un geste inadapté sur une zone déjà irritée peut accentuer l’inflammation et la douleur. Une glande infectée nécessite également des soins spécifiques, avec un traitement local ou des médicaments prescrits par votre vétérinaire selon la situation.

Dans les cas les plus sévères, l’infection peut évoluer vers un abcès pouvant finir par se rompre à travers la peau et former un trajet fistuleux. Une plaie près de l’anus, du pus, une forte douleur ou une zone gonflée et rouge imposent une consultation chez le vétérinaire le plus rapidement possible.

En l’absence de symptômes, nous vous conseillons de laisser les sacs anaux fonctionner de manière naturelle. Si votre chien manifeste des soucis récurrents, votre vétérinaire pourra rechercher la cause et proposer une prise en charge adaptée plutôt que de multiplier les vidanges.