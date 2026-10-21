« Je les ai sauvés pour qu'ils restent ensemble » : 2 chiens adoptés par l'acheteur de leur maison où ils ont été abandonnés

Blue et Koda, 2 Huskies de Chattanooga, dans le Tennessee (États-Unis), vivaient dans une maison mise en vente par leur propriétaire. Une semaine avant la signature, celui-ci les a abandonnés. Qu'allait-il advenir des 2 compagnons ? La réponse est venue de la personne qui s'apprêtait à acheter les lieux…

Leur histoire, relayée par DogTime, a été racontée dans une vidéo publiée le 4 mai sur le compte Instagram @southeasternpaws. En découvrant ce qui était arrivé aux 2 toutous de Chattanooga, le nouvel acquéreur de la maison a été touché par leur sort. Sa décision ? Adopter Blue et Koda tous les 2, pour ne pas les séparer.

Une maison vendue, 2 chiens laissés derrière

La vidéo s'ouvre sur les 2 Huskies en train de jouer ensemble dans le grand jardin de la maison, tandis qu'un premier texte s'affiche à l'écran : « J'ai donc acheté une maison. »

© @southeasternpaws / Instagram

La suite tient en quelques mots, qui disent sans détour ce que les 2 compagnons ont traversé. « Leur maison. Le vendeur les a abandonnés une semaine avant la signature. »

Le nouveau maître des lieux poursuit : « J'ai découvert leur histoire et je les ai sauvés pour qu'ils restent ensemble. Voici Blue et Koda ! » Pendant ce temps, les 2 boules de poils continuent de s'amuser à l'écran !

« Bienvenue dans votre foyer pour toujours, les garçons »

Le texte de la vidéo se conclut sur un message adressé directement aux 2 intéressés : « Bienvenue (de nouveau) dans votre foyer pour toujours, les garçons. » Une parenthèse qui dit tout : Blue et Koda n'ont pas eu à découvrir des lieux inconnus, puisqu'ils vivaient déjà dans cette maison.

© @southeasternpaws / Instagram

Mais le retour au bercail s'accompagne d'une nouveauté. Adoptés ensemble, sans jamais être séparés l'un de l'autre, les 2 Huskies ont également intégré une famille comptant 3 autres boules de poils. Une maison retrouvée, et une famille élargie !

Des milliers d'internautes conquis

La vidéo a rencontré un large succès et cumulait déjà plus de 6 000 mentions « J'aime » sur Instagram lors de sa mise en lign. Dans les commentaires, beaucoup ont exprimé leur joie de voir les 2 compagnons s'épanouir ainsi. « Voir des Huskies heureux, c'est le top ! Leur joie est contagieuse », s'est réjoui l'un d'eux, tandis qu'un autre saluait la réalisation elle-même, la musique, l'histoire et les transitions.

© @southeasternpaws / Instagram

« Magnifique. Regardez comme ils sont heureux ! », a ajouté un autre admirateur devant ces 2 toutous qui jouent ensemble dans leur jardin.