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Cette chienne ignorée 2 ans en refuge a aidé à retrouver une dizaine de personnes sous les décombres


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Emotion
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Après avoir longtemps été ignorée en refuge, Roma a finalement trouvé sa vocation en devenant une chienne de recherche et de sauvetage hors pair. Déployée au Venezuela après les séismes de juin 2026, la Labrador a contribué à sauver une dizaine de personnes ensevelies sous les ruines, une prouesse qui lui a valu un prix.

Illustration : "Cette chienne ignorée 2 ans en refuge a aidé à retrouver une dizaine de personnes sous les décombres"
© LA County Fire Department

Roma, femelle Labrador Retriever au pelage noir de 6 ans, avait connu un début de vie difficile. Elle avait, en effet, passé 2 années dans un refuge à Pasadena en Californie (Etats-Unis).

Au cours de son séjour dans la structure d'accueil, les visiteurs et les adoptants ne semblaient pas s'intéresser à elle. Ce que les bénévoles avaient du mal à comprendre. L'un d'eux avait toutefois la conviction qu'elle avait le potentiel pour être une excellente chienne de travail, d'où sa décision de contacter la Search Dog Foundation.

Il s'agit d'une association qui sélectionne des chiens vivant en refuge et les forme aux missions de recherche et de sauvetage. Roma s'est avérée une candidate hors normes et a excellé lors de son apprentissage, aux côtés de son maître Derek Moree.

Illustration de l'article : Cette Labrador de refuge devenue chienne de recherche sauve désormais des vies lors des catastrophes
LA County Fire Department

« La capacité des chiens à déterminer si quelqu’un est enseveli sous les décombres est essentielle »

Tous 2 sont devenus un binôme de sauvetage extrêmement performant, intervenant à la suite de catastrophe aux Etats-Unis, mais aussi à l'étranger.

Concrètement, le rôle de Roma consiste à retrouver des survivants sous les décombres. Son talent a été particulièrement utile lors de son déploiement au Venezuela, à la suite du double séisme de magnitude 7,2 et 7,5 s'étant produit le 24 juin 2026.

« La capacité des chiens à déterminer si quelqu’un est enseveli sous les décombres est essentielle, car elle permet aux équipes de recherche et de sauvetage de consacrer leur temps et leurs ressources aux zones où c'est réellement nécessaire », explique Derek Moree.

Illustration de l'article : Cette Labrador de refuge devenue chienne de recherche sauve désormais des vies lors des catastrophes
LA County Fire Department

Des vies sauvées et un prix prestigieux

Au Venezuela, Roma et les autres chiens envoyés sur les lieux ont retrouvé et sauvé une dizaine de personnes vivantes sous les ruines d'un immeuble.

Plusieurs semaines après son retour au pays, cette héroïne à 4 pattes a été honorée lors du « Remember Me Thursday », un événement annuel organisé le dernier jeudi de septembre et qui rend hommage aux animaux des refuges. Lors de la cérémonie s'étant tenue au Helen Woodward Center à Rancho Santa Fe (Californie), Roma s'est vue remettre le « Pet Hero Award », d'après The Dodo.

Un prix assorti de cadeaux, dont un an de nourriture pour chien offert par une célèbre marque de petfood. Derek Moree a d'ailleurs choisi d'en faire don à un refuge local.

Illustration de l'article : Cette Labrador de refuge devenue chienne de recherche sauve désormais des vies lors des catastrophes
LA County Fire Department

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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