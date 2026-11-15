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Après plusieurs foyers, une Malinoise aide à trouver 35 000 cigarettes de contrebande dissimulées dans une camionnette


Ecrit par Joséphine Voisart dans la catégorie Emotion
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Lorsqu'elle est arrivée au refuge Woodside, près de Plymouth, dans le Devon, Rio était nerveuse et apeurée. Évaluée en 2020 par un ancien éducateur de chiens policiers, devant qui elle reculait à chaque pas, cette Malinoise a ensuite suivi un entraînement pendant plusieurs années.

Illustration : "Après plusieurs foyers, une Malinoise aide à trouver 35 000 cigarettes de contrebande dissimulées dans une camionnette"
© Woodside Animal Welfare Trust

Son histoire, relayée par la BBC, commence mal. Encore chiot, Rio a connu plusieurs foyers successifs et n'avait que peu d'expérience du monde extérieur. C'est nerveuse et effrayée qu'elle est arrivée au Woodside Animal Welfare Sanctuary.

En 2020, Shane Curnow, éducateur de chiens policiers à la retraite, a été sollicité pour évaluer le comportement de la Malinoise craintive. « Quand j'ai rencontré Rio, elle avait très peur, on ne pouvait pas l'approcher », se souvient-il. « Si on faisait un pas en avant, elle reculait de 10, mais j'ai vu quelque chose en elle », poursuit l'interviewé, qui dirige un service spécialisé de maîtres-chiens.

Ce potentiel entrevu a donné lieu à des années d'entraînement. Depuis, Rio a rejoint l'opération Machinize, pilotée par la National Crime Agency, et Shane Curnow qualifie lui-même sa transformation d'étonnante.

Un homme accroupi auprès d'un Malinois au collier rouge dans une grande église gothique
© Woodside Animal Welfare Trust

Une chienne qui prend son rôle très au sérieux

Sa mission ? Flairer l'argent liquide et le tabac de contrebande. Les commerces ciblés par l'opération sont soupçonnés de diverses infractions : esclavage moderne, trafic de drogue, blanchiment, ou encore vente illégale de vapoteuses et de cigarettes.

Shane Curnow, qui collabore lui aussi avec l'équipe de l'opération, rapporte que la Malinoise est intervenue en Cornouailles. Elle y a contribué à la découverte d'importantes quantités de marchandises illicites, ainsi que d'une réserve qui servait apparemment de logement de fortune.

À Plymouth, lors d'une autre intervention, l'éducateur rapporte d'autres trouvailles. Selon lui, la chienne a aidé à détecter 35 000 cigarettes de contrebande dissimulées dans une camionnette, 1 000 autres dans une voiture, ainsi que des drogues de classe A jetées dans une haie.

Certains ont même tenté de la déjouer. Dans une boutique de vapoteuses de Plymouth, des suspects avaient eu l'idée de couvrir l'odeur du tabac illégal avec de l'ail. La ruse n'a pas fonctionné.

Rio, collier rouge et laisse, fouille le coffre ouvert d'une voiture noire
© Woodside Animal Welfare Trust

« Ce n'est plus la même chienne aujourd'hui »

« Ce n'est plus la même chienne aujourd'hui », constate Shane, qui décrit une confiance en elle devenue très élevée. Au travail, la Malinoise ne se laisse pas distraire. « Quand elle est dans sa bulle, elle a ses œillères, elle est tellement concentrée sur son travail », précise-t-il.

Il en profite pour rappeler que le Malinois n'est pas un compagnon comme les autres. Très exigeante, la race réclame une stimulation mentale permanente. Beaucoup d'adoptants sous-estiment ces besoins, souligne-t-il, et leurs chiens finissent replacés ou ramenés en refuge.

En repensant au chemin parcouru par sa protégée, Shane Curnow résume : « On ne devinerait pas que c'est la même chienne que celle que j'ai prise en charge. » Du côté de Woodside, on se félicite de cette trajectoire peu commune pour une chienne de refuge. « On n'aurait pas pu rêver meilleure issue pour Rio », confie Dawn Cornish, la responsable du sanctuaire. « Il semble n'y avoir aucune limite à ce qu'elle peut accomplir », conclut-elle.

Photo de Joséphine Voisart

Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web

Édition, lecture, écriture, animaux... Ce florilège de passions a fait tomber Joséphine dans les pattes de Woopets ! Sensible à la cause animale, elle a adopté une chatte répondant au nom d'Anthéa dans un refuge de sa région ; ainsi qu'une chienne, Lizzy, qui a vécu une vie de misère en Roumanie avant de rejoindre son foyer. Joséphine est également bénévole dans une association de protection des animaux.

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