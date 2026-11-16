« C’est la première fois qu’on sort en mer pour sauver un cheval » : la marée piège des cavaliers en Bretagne

Samedi 7 novembre, en baie de Saint-Efflam (Côtes-d'Armor), Harry, un cheval de plus de 500 kg, a échappé à son cavalier. 3 cavaliers se sont lancés à sa suite le long du rivage. La marée montante allait transformer cette poursuite en une opération de secours peu ordinaire pour les pompiers et les sauveteurs en mer, relatée par Le Huffington Post .

Tout a commencé dans l'après-midi, lorsque les secours de la région ont été alertés pour un cheval et des cavaliers en difficulté au nord de la Bretagne. Après avoir quitté la plage, l'animal avait pris la direction du large en longeant la côte, et ses 3 poursuivants tentaient toujours de le rattraper.

Mais la mer montait, et la situation a vite viré au piège : le cheval comme ses poursuivants se sont retrouvés bloqués dans une petite crique.

Pour les sauveteurs en mer, la mission sortait de l'ordinaire. « C’est la première fois qu’on sort en mer pour sauver un cheval », a confié un sauveteur.

Des parachutes de relevage pour un cheval de plus de 500 kg

Comment garder à flot un animal de plus de 500 kg ? Les équipes ont eu recours à des parachutes de relevage, un matériel qui sert habituellement à faire remonter des véhicules tombés à l'eau, a rapporté Ouest-France. Une fois sécurisé, Harry a été fixé au flanc du semi-rigide des pompiers, pendant que les cavaliers, eux, étaient pris en charge par la SNSM.

Le bateau des secours a ensuite escorté le cheval jusqu'à la plage, sa tête ne dépassant de la surface que de quelques centimètres. Il n'était pas seul pour autant, puisqu'une femme avait pris place sur le semi-rigide.

« Une cavalière était à bord du bateau des pompiers pour rassurer l’animal, qui est resté très calme », a expliqué un pompier à Ouest-France. Au total, l'opération a duré plusieurs heures, selon les secours.

« Harry et les humains se portent bien »

Au terme de ces longues heures, le cheval et les cavaliers ont retrouvé la terre ferme à Saint-Efflam, sains et saufs. Dans la soirée, la SNSM de Locquirec a raconté l'opération sur Facebook, résumant d'un jeu de mots cette intervention menée avec les pompiers : « Épique et hippique a été l’intervention conjointe des pompiers et de la SNSM ». Et de rassurer d'emblée : « Tout est bien qui finit bien », a-t-elle écrit.

Quelques heures plus tard, les cavaliers ont donné des nouvelles en commentaires. « Harry et les humains se portent bien », ont-ils assuré. De quoi clore cette journée en baie de Saint-Efflam sur une note rassurante !