Après 11 ans auprès de ses maîtres, une chienne atteinte d'un cancer reçoit les caresses de dizaines de voisins

Alison Trinh et Scott Fulton ont convié le public dans un parc de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse (Canada), pour entourer Bailey, la chienne qui partage leur vie depuis 11 ans et qui, selon eux, souffre d'un cancer en phase terminale. Leur initiative a été relatée par CBC .

Le rendez-vous était donné le dimanche 15 novembre 2026 au kiosque du Dartmouth Common, où une pancarte portait l'inscription « Palliative Pats 4 Bailey ». La consigne était simple : venir faire la connaissance de celle qui apprécie les câlins de quiconque lui en offre, lui donner des friandises et caresser la chienne à loisir pour l'une de ses dernières promenades.

© CBC

11 années de bonheur partagé

Leur histoire commune avait débuté 11 ans plus tôt, lors d'une journée d'adoption organisée par la Toronto Humane Society, à laquelle Alison Trinh s'était rendue. « Nos regards se sont croisés et ça a été tout de suite évident », raconte-t-elle. C'est ainsi que Bailey est entrée dans la vie du couple qu'elle forme avec Scott Fulton.

Depuis, la chienne est restée pour eux un repère rassurant, dans les bonnes périodes comme dans les plus rudes. Le couple s'est installé en Nouvelle-Écosse il y a 7 ans, une région que Bailey aime autant qu'eux, assure Alison.

© Alison Trinh

En mars 2026, Alison et Scott avaient appris que leur compagne à 4 pattes était atteinte d'un cancer. La nouvelle a été difficile à encaisser, le couple réalisant que la fin approchait. Bailey a suivi une chimiothérapie et, d'après Scott, à peu près tout ce qui pouvait être tenté pour elle l'a été. Reste ce qui compte le plus à leurs yeux : sa qualité de vie. « Nous voulons simplement nous assurer qu'elle passe les meilleurs moments possibles tant qu'elle est encore avec nous », explique-t-il.

Des inconnus venus pour elle

Cette journée trouve son origine dans une habitude de Bailey : en balade, elle s'arrêtait devant tous les passants, au point que la moindre sortie durait très longtemps. Comme elle boite beaucoup et se déplace moins facilement qu'autrefois, ses maîtres ont inversé la démarche en amenant les gens jusqu'à elle.

L'appel a été entendu, puisque des dizaines de voisins ont rejoint le kiosque, la plupart sans l'avoir jamais rencontrée, certains accompagnés de leur propre chien pour qu'elle ait des camarades de jeu. Parmi eux se trouvait Brea Wheaton, 14 ans, prévenue par sa mère qui avait vu l'annonce sur Facebook. « J'ai trouvé important de venir parce que Bailey est vraiment douce et que tous les chiens méritent des soins », explique l'adolescente.

Donald McLennan a fait le déplacement en famille, lui aussi sans connaître la chienne, simplement pour lui témoigner un peu d'affection. « C'est une chose solennelle qui mérite d'être célébrée, surtout si on peut le faire avant le décès », estime-t-il.

« C'est tout simplement phénoménal »

Au milieu de cette petite foule, Bailey se laissait volontiers caresser et paraissait apprécier d'être ainsi entourée. Ses maîtres, eux, ont été impressionnés par une telle mobilisation. « Voir la communauté venir lui dire bonjour et la soutenir, c'est tout simplement phénoménal », confie Alison, qui y voit un sens du collectif qui se perd parfois.

© Giuliana Grillo de Lambarri / CBC

Alison et Scott comptent continuer à la gâter aussi longtemps qu'elle conservera une certaine qualité de vie. Pour la suite, ils ont prévu une euthanasie à domicile, afin que leur chienne reste auprès d'eux et de leur chat. Alison sait déjà ce qui lui manquera le plus : ces réveils sans hâte, blottis les uns contre les autres, avant que la journée ne commence.