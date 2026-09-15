Après 23 jours de disparition, Rocky, un chien plutôt craintif, a enfin retrouvé sa maîtresse à Bardos (Pyrénées-Atlantiques). Pour le récupérer après sa fugue, cette dernière, prénommée Brigitte, a eu la chance de voir une véritable mobilisation s’organiser. Drones, caméra de surveillance, piège artisanal et, pour finir, l’intervention d’une vétérinaire auront été nécessaires pour parvenir à le ramener chez lui.

23 jours de recherches remplis de faux espoirs

C’est au cœur de la région de Xarnegu, dans les Pyrénées-Atlantiques, que Rocky, le chien de Brigitte s’est échappé le 6 août dernier. Face à cette disparition, sa maîtresse s’est retrouvée démunie, tant la zone de recherches, pourvue d’une dense végétation et de trop nombreuses cachettes, était vaste. Pourtant, pendant plus de 3 semaines, elle n’a renoncé devant rien. Grâce à des avis de recherche diffusés sur les réseaux sociaux, elle a même eu la chance qu’un homme, prénommé François, lui prête un drone afin de l’aider à retrouver Rocky. Mais malgré 3 survols, le chien restait introuvable.

Désespérée, elle a tout tenté, même de déposer de la nourriture, chaque jour, tout en laissant son véhicule ouvert pour permettre à Rocky d’approcher sans se sentir menacé. Durant ces 23 jours remplis de faux espoirs, il avait également été aperçu par un couple, mais, trop craintif, avait fini par fuir. « Il est inapprochable. Dès qu’il perçoit une présence humaine, il fuit », confiait Brigitte au média Actu.fr .

France Frison / Actu.fr

Un chien insaisissable

Pour tenter de capturer le fugitif, Brigitte et des proches ont envisagé d’utiliser une cage de trappe, mais n’ont malheureusement pas pu en trouver une par le biais d’un professionnel. Si bien que le compagnon de Brigitte, Daniel, aidé de leur ami Jean-Pierre, en a fabriqué une lui-même. Cependant, là encore, ils ont dû faire face à un nouvel échec : le chien la contournait sans jamais y pénétrer. Un détail confirmé par la mise en place d’une caméra de surveillance, grâce à laquelle ils ont pu constater que Rocky revenait toutefois manger chaque nuit.

Les déceptions s’enchaînaient, mais Brigitte ne perdait pas espoir, soutenue par toute une communauté, tant sur internet, que dans la commune de Bardos et aux alentours. Tandis que certaines personnes lui ont proposé d’utiliser une chienne en chaleur pour l’attirer, une médium animalière a tenté de soutenir Brigitte. « C'est un yoyo émotionnel. Un soir je le vois sur l'écran, je pleure de joie, le lendemain je suis à nouveau impuissante. », déplorait-elle.

France Frison / Actu.fr

La fléchette de la dernière chance

Après 23 jours de recherches, Brigitte était épuisée, mais refusait de baisser les bras. Alors elle a fait appel à une vétérinaire bordelaise, FauneVet, spécialisée dans le sauvetage d’animaux sauvages ou fugueurs. Équipée de fléchettes anesthésiantes, celle-ci a été capable d’approcher Rocky juste assez pour lui administrer une première fléchette. La dose s’était révélée insuffisante, Rocky s’était éloigné, mais, par chance, grâce à une seconde tentative, la vétérinaire a enfin pu l’endormir.

Aidée d’un témoin et de sa chienne qui avait repéré Rocky plus tôt, la vétérinaire a ainsi pu récupérer Rocky et le ramener auprès de sa maîtresse. Soulagée, celle-ci reconnaît que sans l’aide et le soutien de toute une communauté d’habitants du Pays de Xarnegu, tant sur le groupe Facebook local où avis de recherche, partage, proposition d’aide et de prêt de matériel ont eu lieu durant 3 semaines que sur le terrain, Rocky n’aurait pas pu rentrer chez lui. Le toutou, sain et sauf, peut enfin souffler et retrouver le confort et la douceur de son foyer. Sa maîtresse n’aurait jamais abandonné.