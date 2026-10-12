Des lycéens fabriquent des niches en classe, puis les offrent à une association pour ses chiens

Des élèves ont uni leurs talents pour offrir à des chiens de refuge un peu plus de confort au quotidien. Un projet solidaire qui leur a permis de mettre leurs compétences au service de la cause animale, pour le plus grand bonheur de l’association BARC Rescue.

BARC Rescue, une association basée à Broken Arrow dans l'Etat de l'Oklahoma (Etats-Unis), possède un refuge, mais mis aussi énormément sur son réseau de familles d'accueil pour aider les chiens et les chats qu'elle prend en charge à s'offrir un nouveau départ.

Même si la plupart des animaux qu'elle recueille vivent en box ou tout simplement à l'intérieur des maisons de leurs familles d'accueil, elle a besoin de niches pour les chiens qui vivent à l'extérieur.

« C’était vraiment amusant »

Celles qui lui ont récemment été offertes par le lycée public alternatif local, la Broken Arrow Options Academy, lui seront donc d'une grande utilité. L'initiative aura également eu le mérite de permettre aux élèves qui y ont participé d'exprimer leur attachement à la cause animale. « Chaque fois que la prochaine génération apprend ces précieuses leçons de vie sur la générosité et la solidarité, c’est extraordinaire, et cela me touche profondément », confie ainsi Jaime Cope, la fondatrice de BARC Rescue, à FOX23 .



FOX23 News / Facebook

Ce sont, en effet, des lycées de cet établissement qui ont fabriqué les niches en question dans le cadre d'un projet scolaire en classe de construction. Un travail dans lequel ils se sont investis corps et âme, et qui leur a procuré énormément de plaisir. « C’était vraiment amusant », dit Diego Reyes, l'un de ces élèves de terminale. Celui-ci explique que le fait de savoir que sa création allait être utilisée par des animaux rendait le travail encore plus gratifiant.

« Ils ont aussi la possibilité de redonner à leur communauté »

Son enseignant Scott Reece indique que Diego Reyes et ses camarades ont conçu les niches à partir d'une feuille de contreplaqué. Ils ont eux-mêmes réalisé les plans, effectué les découpes et corrigé leurs erreurs.

D'après le professeur, les élèves avaient à cœur de faire en sorte que le projet ait une utilité allant au-delà du cadre scolaire. « Mais surtout, ils ont aussi la possibilité de redonner à leur communauté », ajoute-t-il.



FOX23 News / Facebook

Le conseil Woopets : comment bien aménager une niche pour un chien qui vit dehors ?

Certains chiens peuvent passer une partie de leur temps à l’extérieur, notamment lorsqu’ils disposent d’un espace sécurisé, d’un environnement adapté à leur race et à leur mode de vie, ou encore pour des raisons liées aux habitudes de leur foyer. Une niche ne doit toutefois pas seulement protéger le chien de la pluie ; elle doit être adaptée à sa taille et correctement isolée pour lui offrir un véritable espace de repos.