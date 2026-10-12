Cette chienne s’allonge contre une fillette de 11 ans pour la réconforter quand son diabète l’inquiète

Âgée de 11 ans, Piper Stroud a été diagnostiquée d’un diabète de type 1 il y a des années. Pour l’aider au quotidien, la fillette peut compter sur sa chienne, Marley, une femelle Golden Retriever de 3 ans. Celle-ci a été formée pour repérer les variations de la glycémie.

À seulement 7 ans, Piper Stroud a dû apprendre à surveiller son taux de glucose, après avoir été diagnostiquée d’un diabète de type 1. Mais depuis l’arrivée de Marley auprès d’elle, une chienne de race Golden Retriever, la fillette peut compter sur le soutien et la présence attentive d’une nouvelle amie.

Une alliée pour surveiller sa glycémie

C’est en 2022, après avoir subi plusieurs symptômes inhabituels remarqués par sa mère, Faith DeSantiago, que Piper a reçu son diagnostic. Entre des malaises après avoir consommé des sucreries, des envies fréquentes d’uriner la nuit, mais aussi une soif et une faim importantes, les signaux étaient là pour alerter sa mère, infirmière en soins intensifs cardiovasculaires. Mais grâce à son attention et à sa réactivité, Piper a très vite pu être diagnostiquée. C’est là qu’elle a dû apprendre à utiliser un capteur de glucose en continu et une pompe à insuline avec l'accompagnement de Faith. Face au diabète de type 1, ce type de dispositifs permettait à Piper et à sa mère de suivre son état de santé en temps réel, même lorsqu’elles étaient séparées. Mais Faith souhaitait offrir à sa fille une aide supplémentaire.

C’est sur TikTok que Faith a découvert les chiens d’alerte au diabète. Avec sa famille, elle a lancé une collecte de fonds qui a très vite permis d’obtenir l’argent nécessaire grâce à la mobilisation des gens. Marley a alors intégré la famille, pour le plus grand bonheur de Piper. La chienne, dressée pour détecter les variations de glycémie, est capable d’alerter la fillette en cas de changements, puis reste à ses côtés pendant qu’elle réalise les contrôles nécessaires. Comme le confiait Faith au média People , Marley n’a pas besoin d’intervenir souvent grâce aux appareils médicaux de Piper, « mais elle est très fière quand elle le fait ».

Faith DeSantiago / People

Une complicité qui dépasse sa mission

Marley n’est toutefois pas qu’une chienne d’assistance pour la fillette de 11 ans. Côte à côte, elles ont développé une relation très fusionnelle. Un jour, pour célébrer une baisse de glycémie, la chienne était si enthousiaste qu’elle lui a fait tomber son jus des mains. Un souvenir inoubliable qui amuse encore Piper et sa maman : « Marley et moi sommes les meilleures amies du monde », confiait la fillette qui décrit sa compagne comme « adorable, farfelue, câline et intelligente ».

Véritable réconfort émotionnel, la chienne est présente pour soutenir Piper quand elle se sent anxieuse en raison d’une glycémie élevée. Marley s’allonge alors contre elle « comme une immense couverture lestée », racontait Faith.

Faith DeSantiago / People

« Ce n’est pas la fin du monde »

En dépit des contraintes que le diabète de type 1 impose à Piper, Faith refuse de laisser la maladie définir sa fille. Celle-ci aime la pâtisserie, le dessin et danser comme les pom-pom girls. De plus, elle cherche à sensibiliser son entourage à sa maladie.

C’est dans cette intention qu’elle a créé son propre « Diabetes College », un questionnaire et des certificats destinés à ses amies, afin qu’elles sachent comment réagir en cas d’urgence. Elle tient à ce que son expérience serve à rassurer d’autres enfants. Elle précisait au média People que, même si la prise en charge du diabète « peut parfois être difficile », ce n’est « pas la fin du monde ». « Avec les bons outils, on peut prendre soin de soi tout en profitant pleinement de la vie », concluait-elle.