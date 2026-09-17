Ce chien perd son foyer après 8 ans, puis une vidéo l’aide à être adopté et à échapper à l’euthanasie

Condamné à une issue tragique, Odin a finalement échappé à l’euthanasie grâce à une vidéo qui a largement fait connaître son histoire. Le Berger Allemand a ainsi trouvé une nouvelle famille, offrant une heureuse conclusion à son incroyable sauvetage.

Tout avait basculé du jour au lendemain pour un Berger Allemand répondant au nom d'Odin. Alors qu'il avait une famille et une maison, il s'était soudain retrouvé dans un box de refuge, celui de la ville de Baldwin Park dans le comté de Los Angeles en Californie (Etats-Unis). Après 8 années de fidélité, il était privé de son foyer et de son entourage, et ne comprenait pas ce qui lui arrivait.

Son histoire a bouleversé Lyss the Paw Fairy, qui visite les refuges de la région pour faire connaître les chiens qui y vivent et les aider ainsi à trouver des adoptants. Elle poste régulièrement des vidéos d'eux sur son compte TikTok « @lyssthepawfairy ».

Dans l'une de ces vidéos, mise en ligne le 6 août 2026 et relayée par Parade Pets , elle s'est intéressée à Odin. On y voit le chien se morfondre dans son box, tourner en rond, mordiller son couchage de désespoir… Quand ces images ont été filmées, cela faisait déjà un mois qu'il vivait dans cette structure d'accueil, et il en souffrait énormément.



@lyssthepawfairy / TikTok

Une adoption qui lui sauve la vie

Pire encore, Odin était sur la liste des pensionnaires à euthanasier. Une véritable course contre la montre s'était engagée pour le sauver avant la date fatidique.

Le travail de Lyss the Paw Fairy a porté ses fruits ; après la publication de sa vidéo, le Berger Allemand a, en effet, été adopté par une famille aimante. Le refuge de Baldwin Park l'a confirmé sur son site web.

Voici la vidéo qui a tout changé :

@lyssthepawfairy Odin captured so many hearts in his last video, but heartbreakingly, no one committed to saving him. After 8 years of loyalty, Odin was discarded. Now he’s sitting in a shelter, overwhelmed and stressed, wondering why his family never came back. Despite everything he’s been through, Odin hasn’t given up on people. Volunteers have taken him out, and all he wants is love and connection. Even when a cat came into view, his attention stayed on the person beside him. His heart is still so full of hope. Odin does well with female dogs and prefers them over males. He deserves a family that will love him for the rest of his life—the way he has always loved others. Please share Odin far and wide. If you’ve been thinking about adopting or fostering, please consider him. His forever family is out there. We just have to help them find him. Odin’s life depends on it. ODIN ID: A5781672 Breed: GERM SHEPHERD Sex: Male Age: 8 years 1 months ?Baldwin Park Animal Care Center 4275 North Elton Street Baldwin Park, CA 91706 United States ? Sand Drawing - Judah Earl

L'info Woopets : pourquoi le refuge peut-il être si stressant pour un chien ?

Le bruit, les aboiements répétés, l’agitation et les passages fréquents peuvent maintenir un chien dans un état de vigilance permanent. A cela s’ajoute la perte brutale de ses repères : il ne retrouve plus les personnes, les odeurs, les habitudes et l’environnement auxquels il était habitué.

Le manque d’activité peut également accentuer le mal-être, notamment chez les chiens actifs qui ont besoin de se dépenser quotidiennement. Un Berger Allemand comme Odin, par exemple, peut particulièrement souffrir de l’ennui et de l’enfermement lorsqu’il ne bénéficie pas de suffisamment de sorties, d’exercice et de stimulation mentale.

L'attitude affichée par l'animal dans ces conditions ne reflètent donc pas nécessairement son tempérament habituel. Une fois placé dans un environnement calme, avec de l'attention et suffisamment d’activité, un chien très anxieux ou agité en refuge peut progressivement retrouver un comportement beaucoup plus équilibré.