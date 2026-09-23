Un chien errant et affamé est recueilli par une humoriste en tournée, qui lui trouve une famille

Découvert dans un état alarmant au détour d'une rue de Fresno, un chien errant a vu son destin basculer grâce à l'intervention inattendue de Whitney Cummings. Après l'avoir remis sur pattes et s'être démenée pour lui trouver une famille, l'humoriste américaine a finalement pu lui offrir le plus beau des nouveaux départs : une maison aimante, où il a désormais un nom, Mochi.

L'humoriste et productrice Whitney Cummings jouit d'une certaine notoriété aux Etats-Unis, elle qui avait commencé le stand-up en 2004 et s'était fait connaître à la télévision, notamment via sa propre sitcom « Whitney » et la série « 2 Broke Girls », avant de devenir une figure importante de la comédie américaine. La native de Washington DC, qui vit désormais à Los Angeles, a récemment changé la vie d'un chien découvert errant et mal en point, rapportait YourCentralValley.com .



whitneycummings / Instagram

Découvert dans les « caniveaux de Fresno »

Elle se trouvait à Fresno, en Californie, dans le cadre de sa tournée « Big Baby Tour » quand elle a découvert un chien livré à lui-même dans les « caniveaux » de la ville.

L'animal avait clairement besoin d'aide. Il était affamé et son pelage en très mauvais état. Sans hésiter, elle a décidé de le recueillir pour prendre soin de lui.

Whitney Cummings lui a soigneusement coupé les poils aux ciseaux, puis il a eu droit à un bon bain et à un savoureux repas.

Une famille aimante trouvée pour ce chien « incroyablement spécial »

Le chien était soulagé et ravi de profiter d'un confort, d'un calme et d'un sécurité dont il était jusque-là privé. Sa bienfaitrice s'est beaucoup attachée à lui, disant de lui qu'il est « incroyablement spécial ».

Elle aurait aimé pouvoir l'adopter elle-même, mais elle a expliqué qu'elle ne pouvait pas le faire pour sa sécurité, l'endroit où elle habite étant peuplé de coyotes.

Après s'être produite au Tower Theatre à Fresno le vendredi 11 septembre, la comédienne s'est employée à lui chercher un adoptant. Elle a finalement trouvé une famille aimante pour son protégé.

Ses nouveaux propriétaires sont venus la chercher et l'ont chaleureusement remerciée. Ils ont appelé le chien Mochi.