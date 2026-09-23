Un chien errant et affamé est recueilli par une humoriste en tournée, qui lui trouve une famille
Découvert dans un état alarmant au détour d'une rue de Fresno, un chien errant a vu son destin basculer grâce à l'intervention inattendue de Whitney Cummings. Après l'avoir remis sur pattes et s'être démenée pour lui trouver une famille, l'humoriste américaine a finalement pu lui offrir le plus beau des nouveaux départs : une maison aimante, où il a désormais un nom, Mochi.
L'humoriste et productrice Whitney Cummings jouit d'une certaine notoriété aux Etats-Unis, elle qui avait commencé le stand-up en 2004 et s'était fait connaître à la télévision, notamment via sa propre sitcom « Whitney » et la série « 2 Broke Girls », avant de devenir une figure importante de la comédie américaine. La native de Washington DC, qui vit désormais à Los Angeles, a récemment changé la vie d'un chien découvert errant et mal en point, rapportait YourCentralValley.com.
Découvert dans les « caniveaux de Fresno »
Elle se trouvait à Fresno, en Californie, dans le cadre de sa tournée « Big Baby Tour » quand elle a découvert un chien livré à lui-même dans les « caniveaux » de la ville.
L'animal avait clairement besoin d'aide. Il était affamé et son pelage en très mauvais état. Sans hésiter, elle a décidé de le recueillir pour prendre soin de lui.
Whitney Cummings lui a soigneusement coupé les poils aux ciseaux, puis il a eu droit à un bon bain et à un savoureux repas.
Une famille aimante trouvée pour ce chien « incroyablement spécial »
Le chien était soulagé et ravi de profiter d'un confort, d'un calme et d'un sécurité dont il était jusque-là privé. Sa bienfaitrice s'est beaucoup attachée à lui, disant de lui qu'il est « incroyablement spécial ».
Elle aurait aimé pouvoir l'adopter elle-même, mais elle a expliqué qu'elle ne pouvait pas le faire pour sa sécurité, l'endroit où elle habite étant peuplé de coyotes.
Après s'être produite au Tower Theatre à Fresno le vendredi 11 septembre, la comédienne s'est employée à lui chercher un adoptant. Elle a finalement trouvé une famille aimante pour son protégé.
Ses nouveaux propriétaires sont venus la chercher et l'ont chaleureusement remerciée. Ils ont appelé le chien Mochi.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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