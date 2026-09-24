Ce chien laissé dehors et privé de nourriture est sauvé par un refuge et commence sa reconstruction

Poutch a connu une existence des plus dégradantes, aux côtés d’une propriétaire qui a cessé graduellement de s’occuper de lui. Acheté dans un élevage qui proposait des chiens à des prix négociables, le chien a vécu 4 années de cauchemar, qui ont eu un impact majeur sur sa santé. Aujourd’hui en rémission, il tourne la page d’un passé trop lourd à porter.

L’American Bully a fêté ses 4 ans il y a peu. Sauvé par un refuge partenaire d’Action Protection Animale, il a pu mettre fin à une situation durable de maltraitance et de grande négligence.

Une indifférence qui blesse

La descente aux enfers de Poutch a commencé par une mise à l’arrêt des promenades. Puis, le chien a été laissé dehors, pour ensuite ne plus être nourri.

Progressivement, le chien qui avait été adopté quelques années plus tôt, est devenu étranger à la famille, marginalisé, repoussé.

Des conséquences graves

Les conséquences de cette négligence sur la santé de Poutch ont été nombreuses et graves. La perte de poids a été massive, avec un chien qui pesait 28 kilos au lieu de 35.

N’ayant pas eu de visites chez le vétérinaire, Poutch était envahi par les parasites. Sa souffrance psychologique immense a été un paramètre également pris en compte.

Pour le moment, Poutch a entamé son parcours de reconstruction. Calme avec ses aidants, il demeure très effrayé par tout ce qui l’entoure. Sa réparation prendra du temps, affirment les bénévoles qui l’entourent.

« La marchandisation du vivant »

Action Protection Animale met l’accent sur la verticalité de la relation avec l’animal et son inscription dans un système marchand délétère.

Poutch a été acheté comme un produit et a été délaissé lorsque la lassitude s’est installée, encore une fois comme pour un produit dont on ne voudrait plus. La colère gronde du côté des bénévoles qui regrettent ce genre de situation qui aboutit à une maltraitance animale avérée.

Comment repérer un élevage malhonnête ?

Si les éleveurs sont tenus à des exigences légales, il arrive que des dérives s’installent. Pour éviter des déconvenues aux circonstances graves, surveillez les points suivants :