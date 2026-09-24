Une étude associe la sociabilité des chiens envers les humains à certaines variations de leur ADN

Et si l’un des secrets de l’attachement des chiens aux humains se trouvait dans leur ADN ? Pour en avoir le cœur net, une équipe de chercheurs américains s’est intéressée à une région du génome canin comparable à une région impliquée dans la sociabilité humaine. Ses résultats apportent un nouvel éclairage sur la façon dont la domestication a pu façonner le comportement de nos compagnons.

Un regard qui cherche le nôtre, une truffe qui vient réclamer une caresse, un chien qui nous suit d’une pièce à l’autre… Leur envie de rester près de nous semble parfois innée. Mais cette formidable sociabilité vient-elle uniquement de leur éducation et de leur longue histoire auprès des humains, ou existe-t-il aussi une part génétique ? Pour tenter de le comprendre, des chercheurs de l’université de Princeton ont comparé le comportement de chiens domestiques à celui de loups socialisés à l’humain, à la recherche de différences pouvant expliquer cette proximité si particulière avec nous.

Un morceau d'ADN pourrait-il expliquer la sociabilité des chiens ?

Pour comprendre si le fameux « meilleur ami de l’homme » devait aussi une partie de son caractère à ses gènes, les chercheurs ont comparé le comportement de 18 chiens domestiques et de 10 loups gris socialisés à l’humain, en s’intéressant notamment à leur tendance à rechercher la proximité humaine. Ils ont tout particulièrement étudié une région du génome canin déjà associée à la sociabilité, correspondant à une zone du génome humain impliquée dans le syndrome de Williams-Beuren, un trouble neurodéveloppemental notamment associé à une hypersociabilité stéréotypée.

Chez les chiens, les scientifiques se sont notamment intéressés aux gènes GTF2I et GTF2IRD1, ainsi qu’au gène WBSCR17, situé dans cette région. Et, en effet, certaines variations structurelles de l’ADN observées chez les chiens étaient bien associées à des différences de sociabilité. L’idée n’est évidemment pas que les chiens seraient atteints du syndrome de Williams-Beuren, mais plutôt qu’une région génétique comparable pourrait participer à leur comportement social.

© Photo d'illustration

Les chiens sont-ils « programmés » pour aimer les humains ?

Pour autant, impossible de résumer l’attachement des chiens aux humains à 1 ou 2 gènes. Leur comportement est le résultat d’une combinaison complexe entre génétique, environnement, expériences et éducation.

L’intérêt de cette étude publiée dans Science Advances* est ailleurs : elle suggère que la domestication aurait pu façonner certains traits comportementaux, et pas seulement l’apparence de nos compagnons.

Au fil des générations, les chiens les plus à l’aise avec les humains auraient ainsi pu être favorisés, comme s’ils avaient été progressivement sélectionnés pour être particulièrement doués pour vivre à nos côtés. Ainsi, derrière cette boule de poils qui cherche votre regard, vient réclamer une caresse ou vous suit partout se cache peut-être une histoire évolutive vieille de plusieurs milliers d’années.

* Bridgett M. vonHoldt et al., « Structural variants in genes associated with human Williams-Beuren syndrome underlie stereotypical hypersociability in domestic dogs », Science Advances, 19 Jul 2017, Vol 3, Issue 7.