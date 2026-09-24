Il avait déclaré sa chienne volée, puis la police lui annonce qu’elle a été retrouvée à 500 km de chez lui

Sa famille domiciliée en Côte-d'Or, Montana a finalement été retrouvée bien loin de chez elle, dans le centre de Marseille, grâce à sa puce électronique. Son propriétaire, prévenu par les policiers municipaux, a appris avec une immense émotion que sa chienne était saine et sauve et pourra bientôt la ramener auprès de lui.

Une famille bourguignonne qui cherchait désespérément sa chienne volée a été surprise d'apprendre que cette dernière venait d'être retrouvée à des centaines de kilomètres de son domicile. Des retrouvailles inespérées, permises par l'intervention d'agents de la police municipale marseillaise, rapportait celle-ci sur sa page Facebook le mercredi 23 septembre 2026.

D'après la publication en question, le sauvetage a eu lieu le mardi 22 septembre. Cet après-midi-là, la police municipale de Marseille avait reçu un signalement au sujet d'une personne se comportant de manière suspecte sur la voie publique, dans le secteur de Cantini. L'individu était accompagné d'une chienne au pelage noir et blanc.

Il a été appréhendé par les scootéristes de la police municipale, qui ont alors procédé à la vérification de l'identité de l'animal. La chienne portait bien une puce, et les informations auxquelles ils ont pu avoir accès grâce à elle ont révélé que son propriétaire habite non pas Marseille, mais 500 kilomètres plus au nord, dans la commune de Beaune en Côte-d'Or, en l'occurrence.

Montana confiée à une association en attendant les retrouvailles

Le maître avait déclaré le vol de la chienne, qui répond au nom de Montana, dans le fichier national I-Cad. Quand les forces de l'ordre l'ont contacté par téléphone pour lui annoncer la nouvelle, il « n'a pas caché son émotion », peut-on lire dans le post Facebook.

Il devrait bientôt effectuer le long trajet aller-retour pour revoir son amie à 4 pattes et la ramener à la maison. D'ici-là, une association locale qui s'est vu confier Montana prendra bien soin d'elle.

« Bravo à nos agents pour leur réactivité, et merci aux citoyens vigilants qui ont permis à un chien de retrouver sa famille », conclut la police municipale de Marseille.



Police Municipale de Marseille / Facebook

Le conseil Woopets : comment déclarer le vol de son animal de compagnie auprès du fichier I-Cad ?

En cas de vol de votre chien, chat ou furet (ce sont les 3 espèces concernées par le fichier I-Cad), le premier réflexe est de déposer plainte auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie. Une simple main courante ne suffit pas ; I-Cad précise sur son site qu’elle n’est plus acceptée pour enregistrer une déclaration de vol.

Une fois la plainte déposée, vous devez également prévenir I-Cad afin que le vol soit enregistré dans le Fichier National d’Identification. Pour cela, envoyez à [email protected], avec la mention « Déclaration de vol » dans l’objet, un courriel comportant le numéro d’identification de l’animal, sa race, les coordonnées complètes de son détenteur ainsi qu’une copie du dépôt de plainte portant la mention « Vol de l’animal ». La déclaration ne sera confirmée dans le fichier qu’après réception de l’ensemble des documents demandés.

Seul le détenteur enregistré auprès d’I-Cad, ou le propriétaire pouvant justifier de cette qualité s’il n’est pas le détenteur, peut effectuer cette démarche.

Il est aussi essentiel de maintenir ses coordonnées à jour dans son espace I-Cad. Adresse, téléphone et adresse e-mail permettent aux professionnels de contacter la famille lorsqu’un animal identifié est retrouvé. Ces informations peuvent être modifiées directement en ligne depuis l’espace détenteur.