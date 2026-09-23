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Ce chien disparu chez le toiletteur retrouve sa famille 4 ans plus tard grâce à sa puce électronique


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Emotion
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Après 4 ans d’angoisse et de recherches, Owl a finalement retrouvé sa famille à des centaines de kilomètres de chez lui. Très affaibli, le chien a néanmoins pu regagner son foyer grâce à sa puce électronique, offrant à ses proches des retrouvailles qu’ils n’osaient plus espérer.

Illustration : "Ce chien disparu chez le toiletteur retrouve sa famille 4 ans plus tard grâce à sa puce électronique"
© AZ Family

« Nos animaux sont comme des membres de la famille. En tout cas, chez nous. Nous les aimons comme des membres de notre famille », confie Linsey Frawley, une habitante de Sedona en Arizona (Etats-Unis), à AZ Family qui rapporte le retour inespéré de son chien perdu de vue depuis 4 longues années. « Il nous accompagnait partout », dit-elle du canidé en question qui répond au nom d'Owl.

Illustration de l'article : Disparu chez le toiletteur, ce chien est retrouvé 4 ans plus tard dans un état méconnaissable
AZ Family

Le quadrupède s'était volatilisé juste avant Noël 2021 alors qu'il était censé se trouver au salon de toilettage. Sa maîtresse l'y avait déposé pour qu'il soit lavé et préparé pour les fêtes.

Elle n'oubliera jamais ce terrible coup de fil de la toiletteuse ce jour-là, lui annonçant qu'Owl venait de s'échapper. « J’ai dit : “De quoi parlez-vous ? Où est mon chien ?” Et elle m’a répondu : “Il s’est enfui” », se souvient la mère de famille.

Illustration de l'article : Disparu chez le toiletteur, ce chien est retrouvé 4 ans plus tard dans un état méconnaissable
AZ Family

Malgré les incessantes recherches menées dès lors, le chien restait désespérément introuvable. « Nous avions imprimé des centaines de milliers d’affiches. Nous avions demandé à des gens d’en mettre partout, de Cottonwood à Rimrock », raconte Linsey Frawley.

Elle avait fini par faire son deuil, pensant que son ami à fourrure n'était plus en vie : « Nous avions simplement dû nous faire à l’idée, dans notre tête et dans notre cœur, qu’il était peut-être désormais dans un monde meilleur ».

Comme une résurrection

Ce n'est que tout récemment qu'Owl a refait surface. Il a été retrouvé seul sur une route de Pinetop-Lakeside, à 280 kilomètres de Sedona, par la police locale. Il a été identifié grâce à sa puce,

« C’est comme si l’un de mes proches décédés était assis sur mon canapé lorsque je rentrais à la maison, ou quelque chose comme ça. C’est exactement la même sensation », relate Mason Goodson, le fils de Linsey Frawley.

Le chien n'était pas au mieux de sa forme à son retour. Son pelage était extrêmement emmêlé et couvert de nœuds. Il recouvrait complètement ses yeux et sa bouche. Il était alors incapable de marcher. Il ne pouvait ni voir ni entendre non plus.

Illustration de l'article : Disparu chez le toiletteur, ce chien est retrouvé 4 ans plus tard dans un état méconnaissable
AZ Family

L'état d'Owl s'est toutefois nettement amélioré après avoir été soigné et bichonné. Aujourd'hui, il court à nouveau et profite de balades quotidiennes au parc, comme il le faisait par le passé.

Illustration de l'article : Disparu chez le toiletteur, ce chien est retrouvé 4 ans plus tard dans un état méconnaissable
AZ Family

Pour le moment, Linsey Frawley ignore ce qui est arrivé à Owl après sa disparition chez la toiletteuse. Elle pense qu'il a été volé avant de s'échapper ou d'être abandonné.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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