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Une jeune chatte veille seule sur ses 4 nouveau-nés dans une cave, puis un concierge les découvre


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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Seule face à une situation précaire, une jeune chatte a pourtant réussi à veiller sur ses 4 petits jusqu’à ce qu’une main se tende vers eux. Aujourd’hui, Pedals et ses chatons ont laissé derrière eux leur vie dans l’ombre pour découvrir le confort d’un foyer d’accueil, où ils grandissent en sécurité et croulent sous les attentions. Une nouvelle vie pleine de tendresse s’offre désormais à cette petite famille, qui espère trouver prochainement des adoptants aimants..

Illustration : "Une jeune chatte veille seule sur ses 4 nouveau-nés dans une cave, puis un concierge les découvre"
© The Cat Collective Rescue NYC

Dans le sous-sol d'un immeuble de Manhattan à New York (États-Unis), un concierge est tombé sur une jeune chatte qui s'occupait seule de ses 4 nouveau-nés. Soucieux de leur sort, il s'est tourné vers The Cat Collective Rescue NYC, et les bénévoles de cette association locale ont alors mis la mère et ses petits à l'abri.

Une maman exemplaire malgré son jeune âge

Selon le récit de Love Meow, la mère et ses petits se trouvaient seuls l'employé de la résidence les a découverts. Malgré son jeune âge, la chatte s'affairait sans relâche autour de ses petits, dont elle ne s'éloignait jamais.

Pedals protégeant ses petits
© The Cat Collective Rescue NYC

Une fois prévenus, les bénévoles de The Cat Collective Rescue NYC ont pris la petite famille en charge. Le jour du sauvetage, ils n'ont eu aucun mal à attraper la chatte, nommée Pedals. « C’était comme si elle attendait que quelqu’un arrive », a confié un bénévole de l'organisation.

Pedals et ses chatons, Sprocket, Axel, Rims et Spoke, ont ensuite rejoint un foyer d'accueil, où ils ont goûté aux joies de la vie de famille. Ils y ont trouvé de quoi dormir au chaud, manger à leur faim, jouer et recevoir des caresses à volonté, un quotidien sans commune mesure avec l'isolement du sous-sol.

Pedals et ses chatons profitant du confort et de la sécurité
© The Cat Collective Rescue NYC

« Elle est incroyablement gentille »

Selon le récit, la jeune mère ronronne souvent auprès de sa mère d'accueil et multiplie les manifestations d'affection à son égard. « Elle est incroyablement gentille », précise un porte-parole de l'association, pour qui il ne lui manquait qu'une personne prête à l'épauler.

La chatte Pedals assise
© The Cat Collective Rescue NYC

Grâce à cette intervention, les petits de Pedals grandissent aujourd'hui en sécurité et reçoivent tous les soins dont ils ont besoin. Une fois assez âgés, les 4 chatons pourront rejoindre une famille ; leur mère cherchera elle aussi un foyer définitif. D'ici là, toute la petite troupe vit entourée des attentions de la personne qui l'héberge, bien loin du sous-sol de Manhattan où elle avait été trouvée.

2 des chatons de Pedals
© The Cat Collective Rescue NYC
Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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