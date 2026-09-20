Un chien disparu depuis près de 8 mois retrouve sa famille grâce au couple qui l’a mis à l’abri (vidéo)

Après 8 mois d’angoisse et de recherches infructueuses, Kyla Primas a enfin retrouvé Kash, son Bernedoodle porté disparu depuis janvier. Le chien a été secouru par un couple qui l’a mis à l’abri avant de permettre à sa famille de le récupérer sain et sauf.

La propriétaire d'un chien a partagé la joie de ses retrouvailles avec ce dernier, qui s'était échappé du domicile et était resté introuvable pendant 8 longs mois, rapportait Storyful via Yahoo! .

Kyla Primas, qui se fait appeler « @mynameisky_ » sur TikTok, est la maîtresse en question. Son ami à 4 pattes est un Bernedoodle (croisé Bouvier Bernois / Caniche) qui répond au nom de Kash. Elle a posté le 8 septembre 2026 une vidéo montrant ce moment plein d'émotion.

La séquence en question est rapidement devenue virale, ayant généré 3,1 millions de vues sur TikTok. La voici :

@mynameisky_ January 22 2026 my dog ran away from home. I spent countless hours looking for him high and low and nothing. 2 weeks ago, there was a sighting of him and everyday afterwards. Today, a lovely couple reached out and said that they were able to trap him and keep him safe for the night. My faith in humanity is restored? ? Reunited - Peaches & Herb

Kash s'était donc enfui de chez lui le 22 janvier 2026. Dès qu'elle s'était rendu compte de sa disparition, Kyla Primas s'était lancée à sa recherche, mais le chien s'était totalement volatilisé malgré ses efforts pour le retrouver.

« Ma foi en l'humanité est restaurée »

« J'ai passé d'innombrables heures à le chercher partout, en vain. Il a été aperçu il y a 2 semaines, puis chaque jour par la suite », peut-on lire de la part de la jeune femme en légende de la vidéo.

« Aujourd'hui, un couple charmant m'a contacté pour me dire qu'ils avaient réussi à le capturer et à le mettre en sécurité pour la nuit. Ma foi en l'humanité est restaurée », poursuit-elle.

Ledit couple venait de découvrir Kash alors qu'il errait seul dans l'une des rues de Baltimore, dans l'Etat du Maryland (Etats-Unis). Grâce à ces personnes bienveillantes, il est de retour sain et sauf auprès de sa famille après cette longue fugue.



@mynameisky_ / TikTok

Le conseil Woopets : laisser le temps à un chien retrouvé de reprendre ses repères et se détendre après son retour

Après plusieurs mois d’errance, le retour au domicile constitue un grand bouleversement pour le chien, même lorsqu’il retrouve avec bonheur sa famille. Pour l’aider à se réadapter :